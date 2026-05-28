О разводах можно забыть: вот как мыть окна для идеального результата

Конец весны – это идеальное время для того, чтобы взяться за обязательное, но не всегда приятное задание: мытье окон. Впрочем, у многих людей возникает одинаковая проблема – после чистки окна имеют мутный вид, едва ли не более грязный, чем перед мытьем.

Чистые окна, на которых не видно разводов, придают дому изысканный, опрятный вид – вот только достичь его не так уж и просто, пишет Martha Stewart. Но всего несколько трюков помогут навсегда забыть о проблеме разводов.

Как почистить окна, чтобы на них не было разводов?

Всего несколько неприятных ошибок в мытье окон могут привести к тому, что окна будут иметь едва ли не более грязный вид, чем до мытья. К счастью, есть способ мытья окон, что постоянно дает одинаково хороший результат – и для того, чтобы им воспользоваться, не нужно ничего покупать.

Оказывается, идеальным средством для мытья окон является обычный белый уксус, разведенный пополам с водой. Вот как правильно использовать его для мытья окон.

Залейте разбавленный водой уксус в бутылку с распылителем, также можно добавить туда несколько капель средства для мытья посуды, чтобы убрать грязь и жир. Сухой тканью из микрофибры сначала протрите окна, чтобы убрать пыль и основную грязь. Обрызгайте салфетку средством из уксуса и почистите окна ею, двигаясь формой буквы S слева направо. Резиновым скребком пройдитесь по окну сверху вниз прямым движением. Повторяйте, пока не пройдетесь так по всему окну. Сухой тканью протрите края и углы окон, чтобы убрать любую влагу.



Еще один важный нюанс о котором забывает немало людей – мыть нужно не только непосредственно окна, но и подоконники. Кроме того, есть небольшой "секрет": мыть окна всегда нужно в ясный, солнечный день – именно в такую погоду разводы заметить и устранить проще всего.

Кроме того, после мытья окон можно воспользоваться старым "бабушкиным" методом – натереть окна скомканной газетой или туалетной бумагой.