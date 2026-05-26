Это лучший барьер против гадюк: посейте одно растение, чтобы они никогда не заползли в сад

Известное многим растение полынь способно эффективно бороться с вредителями и паразитами. Но не все знают, что полынь может даже отпугнуть гадюк из сада и других змей.

Пресмыкающиеся иногда могут появляться на привадебных участках, особенно если там созданы для них благоприятные условия, пишет Interia Kobieta.

Читайте также Кротов и клещей на участке больше не будет: нужно посадить одно растение

Чаще всего змей привлекают места с укрытием – высокой травой, кучами веток, камнями, старыми досками или захламленными уголками сада. В таких зонах змеи могут прятаться от жары, отдыхать или искать безопасное место для охоты.

Наличие пищи – одна из причин появления змей. Если на участке много грызунов, лягушек или насекомых, то они станут естественным "магнитом" для хищников. И кроме этого, змеи могут просто заползти на участок в поисках воды в жаркий период.

Как полынь на участке отпугивает змей?

Змеи очень не любят интенсивного, горького и резкого аромата полыни. Запах растения раздражает их и дезориентирует в пространстве, поэтому они даже не приближаются к участку, где растет полынь.



Полынь способна отпугнуть змей / Фото Pexels

Дополнительным преимуществом является и то, что полынь отпугивает насекомых и грызунов, которые являются пищей для змей. Насаждения полыни являются непривлекательными для них.

Чтобы отпугнуть змей, достаточно лишь посадить полынь вдоль заборов или вблизи тех мест, где пресмыкающиеся могут иметь убежища. Дополнительно можно даже приготовить отвар полыни и опрыскивать им участок и лестницы дома.

От участка змей отпугнут несколько растений. В список входит обычная рута, пижма, чеснок, календула лекарственная и мята перечная. Пресмыкающихся отпугивает их резкий запах, поэтому они обходят сад или двор. Также слизистые оболочки пресмыкающихся сильно раздражает тульбагия пурпурная, известная как африканский чеснок.