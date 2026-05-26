Плазуни іноді можуть з’являтися на привадибних ділянках, особливо якщо там створені для них сприятливі умови, пише Interia Kobieta.

Найчастіше змій приваблюють місця з укриттям – високою травою, купами гілля, камінням, старими дошками чи захаращеними куточками саду. У таких зонах змії можуть ховатися від спеки, відпочивати чи шукати безпечне місце для полювання.

Наявність їжі – одна з причин появи змій. Якщо на ділянці багато гризунів, жаб чи комах, то вони стануть природним "магнітом" для хижаків. Та крім цього, змії можуть просто заповзти на ділянку в пошуках води у спекотний період.

Як полин на ділянці відлякує змій?

Змії дуже не люблять інтенсивного, гіркого й різкого аромату полину. Запах рослини подразнює їх та дезорієнтує у просторі, тому вони навіть не наближаються до ділянки, де росте полин.



Додатковою перевагою є й те, що полин відлякує комах і гризунів, які є їжею для змій. Насадження полину є непривабливими для них.

Щоб відлякати змій, достатньо лише посадити полин вздовж парканів чи поблизу тих місць, де плазуни можуть мати сховища. Додатково можна навіть приготувати відвар полину й обприскувати ним ділянку та сходи дому.

Від ділянки змій відлякають кілька рослин. До списку входить звичайна рута, пижмо, часник, календула лікарська та м'ята перцева. Плазунів відлякує їхній різкий запах, тому вони оминають сад чи подвір'я. Також слизові оболонки плазунів сильно подразнює тульбагія пурпурова, відома як африканський часник.