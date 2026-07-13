Стоит ли покупать уже нарезанный арбуз: обратите внимание на эти нюансы

Сезон арбузов уже начался, поэтому большинство из нас уже успели полакомиться этим сочным плодом. Часто вместо одного большого арбуза люди предпочитают покупать половинки или четвертинки, однако не всегда это удачный выбор.

На рынках или в магазинах нередко продается уже разрезанный арбуз, пишет Interia Kobieta. На самом деле специалисты утверждают, что выгоднее покупать сразу целый, пусть даже небольшой, арбуз, чем выбирать одну большую половинку.

Что нужно знать о нарезанном арбузе?

Срок хранения арбуза достаточно длительный. Плод может храниться в холодильнике до 5 дней, поэтому лучше купить целый, чем каждые 2 дня ходить на рынок, чтобы купить кусочек.

Способ нарезки арбуза очень важен. Плод растет на земле, поэтому кожура может быть грязной. Если же продавец перед нарезкой не помыл арбуз, то нож, вставленный в грязную кожуру, с большой вероятностью занесет бактерии глубоко в мякоть.

Кроме того, если нарезанный арбуз хранить неправильно, он быстро впитает запахи от других продуктов. Если половинка арбуза долго хранится не в холодильнике, бактерии могут быстрее размножаться, а это значит, что такой арбуз гораздо быстрее испортится.



Нарезанный арбуз быстрее портится / Фото Pexels

Почему арбуз в пищевой пленке – не лучшее решение?

На рынках или в магазинах нарезанный арбуз заворачивают в пищевую пленку. Проблема заключается в том, что покупатель не знает, сколько времени арбуз уже так лежит, а плотная герметизация пленкой создает идеальный и влажный микроклимат для порчи.

Пищевая пленка за несколько часов блокирует доступ воздуха к арбузу, поэтому он может начать бродить. После распаковки такой арбуз может немного "шипеть" и иметь ферментированное послевкусие. Лучше всего выбирать целые арбузы, однако половинку стоит покупать ту, которую разрежут при вас.

Как выбрать спелый арбуз?

Обращайте внимание на количество "кружевных узоров" на кожуре арбуза, они являются индикаторами сладкого вкуса. Также проверяйте желтое пятно на плоде – оно должно быть кремово-желтым или оранжевым, что свидетельствует о спелости.

Стебель арбуза должен быть сухим и желто-коричневым, что подтверждает его зрелость. Выбирайте арбуз с маленьким "пупком", чтобы избежать водянистой текстуры. Также специалисты советуют выбирать круглые арбузы, поскольку они обычно слаще овальных.