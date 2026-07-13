На базарах чи в магазинах нерідко продається вже розрізаний кавун, пише Interia Kobieta. Насправді фахівці кажуть, що вигідніше купувати одразу цілий хоч і невеликий кавун, ніж вибрати одну велику половинку.

Що потрібно знати про нарізаний кавун?

Термін придатності кавуна досить тривалий. Плід може стояти в холодильнику до 5 днів, тому краще купити цілий, ніж кожних 2 дні ходити на базар, щоб купити шматочок.

Спосіб нарізання кавуна дуже важливий. Плід росте на землі, тому шкірка може бути брудною. Якщо ж продавець перед нарізанням не помив кавун, то ніж вставлений у брудну шкірку, має всі шанси заштовхнути бактерії глибоко в м’якоть.

Крім того, якщо нарізаний кавун неправильно зберігати, він швидко поглине запахи з інших продуктів. Якщо половинка кавуна довго зберігається не в холодильнику, бактерії можуть швидше розмножуватися, а це означає, що такий кавун набагато швидше зіпсується.



Порізаний кавун швидше псується / Фото Pexels

Чому кавун у харчовій плівці – не найкраще рішення?

На базарах чи в магазинах нарізаний кавун обгортають харчовою плівкою. Проблема полягає в тому, що покупець не знає скільки часу вже так лежить кавун, а щільна герметизація плівкою створює ідеальний та вологий мікроклімат для псування.

Харчова плівка за кілька годин блокує доступ повітря до кавуна, тому він може почати бродити. Після розпакування такий кавун дещо може "шипіти" й має ферментований післясмак. Найкраще обирати цілі кавуни, проте половинку варто купляти ту, яку розріжуть при вас.

Як вибрати стиглий кавун?

Звертайте увагу на кількість "мереживних візерунків" на шкірці кавуна, вони є індикаторами солодкого смаку. Також перевіряйте жовту пляму на плоді – вона повинна бути кремово-жовтою чи помаранчевою, щоб свідчити про стиглість.

Стебло кавуна має бути сухим і жовто-коричневим, що підтверджує його зрілість. Оберіть кавун з маленьким "пупком", щоб уникнути водянистої текстури. Також фахівці радять вибирати круглі кавуни, оскільки вони зазвичай солодші за овальні.