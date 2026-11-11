Красивее Вифлеемской звезды: успейте посадить рождественский нарцисс до конца недели

Любителям зимних растений напоминают, что осталось немного времени, чтобы рассмотреть посадку цветка, который расцветет к праздникам.

Вместо традиционной пуансеттии можно посадить рождественский нарцисс, который растет в помещении, пишет Top.

В чем особенность рождественского нарцисса?

Белый рождественский нарцисс считается самым популярным зимним луковичным растением, которое может расти в помещении. Он отличается нежными цветами и изящным видом, который идеально украсит любой праздничный интерьер.

Особенно популярным считается сорт "Зива", поскольку он растет наиболее надежно и быстро. Но помимо красивых цветов растение восхищает еще и сладким мускусным ароматом.

Рождественский нарцисс достигает 30–40 сантиметров в высоту, поэтому прекрасно впишется в разные уголки дома или станет красивым дополнением к столу.



Нарцисс хорошо растет в горшке / Фото Pexels

Как посадить нарцисс?

Чтобы растение успело порадовать в декабре, стоит успеть посадить его в ближайшие дни. От посадки до появления цветов проходит примерно 4–5 недель, поэтому лучше всего посадить их до середины ноября.

Но что интересно, выращивать цветы можно даже без почвы. Для этого подойдет прозрачная стеклянная емкость, наполненная галькой. Такой метод выгонки тоже даст хороший результат.

Нужно лишь поместить луковицы на гальку и долить воды, пока уровень воды не опустится ниже их основания. Обращайте внимание только на то, чтобы луковицы не были погружены в воду, так как это может привести к их гниению. В течение нескольких недель через стекло можно наблюдать, как постепенно будут развиваться белые корни.

Первые несколько дней рождественский нарцисс рекомендуется держать в прохладном месте. Это необходимо для того, чтобы стимулировать укоренение. Далее контейнер уже можно переместить на светлый подоконник с комнатной температурой. Именно тепло и доступ к свету будут стимулировать правильный рост и формирование цветочных почек.