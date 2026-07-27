Чем подкормить помидоры в конце июля: 3 натуральных удобрения для сладких плодов

Большинство томатов на грядках уже созрели, однако подкормку все равно еще следует добавлять, чтобы обеспечить плоды необходимыми питательными веществами. Специалисты рассказали, что в июле помидорам больше всего нужны три важных элемента.

В середине сезона помидоры вступают в фазу интенсивного плодоношения, поэтому им нужен калий для ускоренного созревания, пишет Deccoria .

Кроме того, плодам необходим кальций, предотвращающий возникновение гнили цветков и помогающий укрепить структуру плодов. Благодаря нему томаты менее подвержены механическим повреждениям при хранении или транспортировке.

А вот третий важный элемент – фосфор, поддерживающий развитие корней, улучшающий завязывание плодов и их созревание. Из-за его дефицита может быть снижение урожайности.

Какие натуральные удобрения необходимы помидорам?

Для подкормки томатов можно использовать продающиеся в магазинах средства. Впрочем, многие дачники также предпочитают натуральные продукты, идеально подходящие для томатов.

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Навоз окопника

Ведро нужно наполнить на ¾ окопником и залить емкость водой. Емкость следует накрыть сеткой и поставить в затененное место на 2 недели. Навоз советуют перемешивать каждую неделю, а перед использованием удобрение развести в соотношении 1 литр навоза на 10 литров воды. Этим раствором нужно полить томаты.



Помидорам в июле необходима подкормка / Фото Pexels

Базальтовая мука

Это натуральное удобрение является источником кремнезема и минералов – кальция, магния, калия, фосфора, бора, цинка, железа и марганца. Базальтовую муку следует рассыпать по грядке вокруг помидоров, чтобы улучшить структуру почвы.

Банановые шкурки

В кожурах бананов содержится калий и фосфор. Некоторые садоводы их просто нарезают на мелкие куски и закапывают на участке с помидорами.

В качестве альтернативы можно приготовить банановый настой. Достаточно залить кожуры 2 – 3 бананов литром теплой воды, закрыть емкость и оставить на ночь, а затем процедить раствор и поливать им томаты.