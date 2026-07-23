5 комнатных растений, которые нельзя поливать водой из-под крана

Комнатные растения порой требовательны к освещению или частоте полива. Однако важно не только регулярность полива, но и сама вода. Вода, которая течет из-под крана, для некоторых растений не подходит, поскольку содержит хлор и фтор.

Чувствительность к городской водопроводной воде может привести к появлению коричневых листьев, пишет Марта Стюарт. Поэтому для сохранения красоты растений следует использовать фильтрованную, дистиллированную или дождевую воду.

Какие растения не любят водопроводную воду?

Калатея

Это растение чувствительно к хлору и фтору, поэтому после длительного полива на краях листьев могут появиться коричневые кончики. Калатею лучше поливать дистиллированной водой.

Молитвенное растение

Это растение принадлежит к тому же семейству, что и калатея, поэтому городская вода для полива не подходит. Растения достаточно чувствительны к фтору, поэтому лучше использовать дистиллированную воду или воду обратного осмоса.

Лилия мира

Спатифиллум имеет очень красивые зеленые листья и белые цветки. Поэтому, чтобы сохранить внешний вид растения, его следует поливать дождевой водой. Вода из-под крана только испортит зеленый цвет листьев.

Венериная мухоловка

Это интересное растение ловит мух с помощью специальных листьев-ловушек, которые мгновенно закрываются при прикосновении насекомого к чувствительным волоскам. Пойманную добычу растение переваривает с помощью сока. Для лучшего роста ее не стоит поливать водопроводной водой.

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Драцена

Ремешковидные листья драцены не любят воду из-под крана, в которой содержится хлор или фтор. Специалисты советуют поливать растение только дождевой или дистиллированной водой.