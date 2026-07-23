Чутливість до міської водопровідної води може призвести до появи коричневого листя, пише Martha Stewart. Тому задля збереження краси рослин варто використовувати фільтровану, дистильовану чи дощову воду.

Які рослини не люблять водопровідну воду?

Калатея

Ця рослина чутлива до хлору та фтору, тож після тривалого поливання на краях листя можуть з’явитись коричневі кінчики. Калатеї краще поливати дистильованою водою.

Молитовна рослина

Цей вазон належить до тієї ж родини, що й калатея, тому міська вода для поливу не підходить. Рослини досить чутливі до фтору, тому краще використовувати воду дистильовану чи зворотного осмосу.

Лілія миру

Спатифілум має дуже красиве зелене листя й білі квіти. Тому для того, щоб зберегти вигляд вазону, варто поливати його дощовою водою. Вода з-під крана лише знищить зелений колір листя.

Венерина мухоловка

Ця цікава рослина ловить мух за допомогою спеціального листя-пасток, які миттєво закриваються при дотику комахи до чутливих волосків. Впійману здобич рослина перетравлює за допомогою соку. Для кращого росту її не варто поливати водопровідною водою.

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Драцена

Ремінчасте листя драцени не любить воду з-під крана, в якій міститься хлор чи фтор. Фахівці радять поливати рослину лише дощовою чи дистильованою водою.