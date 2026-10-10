Не только для сезона пикников: как уличный гриль поможет при отключениях электроэнергии

Уличный гриль может пригодиться не только для летних пикников, но и во время отключений электроэнергии. На нем можно приготовить горячую еду, вскипятить воду для чая или подогреть блюда, когда электрическая плита не работает.

Осенью уличный гриль не обязательно убирать до следующего лета, пишет 24 Канал.

Он пригодится для приготовления сезонных овощей, мяса или горячих закусок на свежем воздухе. А когда дома внезапно исчезнет электроэнергия, такая вещь сможет выполнять еще и практическую функцию.

Что можно приготовить на уличном гриле без света?

Гриль позволяет готовить на открытом огне или жаре, поэтому его можно использовать в качестве альтернативы электроплите для отдельных задач.

Вот самые популярные способы:

Вскипятить воду для чая или кофе. Для этого подойдет чайник или металлическая посуда, пригодная для использования над открытым огнем.

Для этого подойдет чайник или металлическая посуда, пригодная для использования над открытым огнем. Приготовить горячую пищу . На решетке можно пожарить овощи, мясо, рыбу или сосиски.

. На решетке можно пожарить овощи, мясо, рыбу или сосиски. Подогреть готовые блюда . Если вы заранее приготовили еду, гриль поможет согреть ее без использования электроэнергии.

. Если вы заранее приготовили еду, гриль поможет согреть ее без использования электроэнергии. Поджарить хлеб или лаваш. Это простой способ добавить хрустящий и ароматный хлеб к основному блюду. Кроме того, поджаренный хлеб подойдет для приготовления брускет. А вот для тех, кто любит домашнюю шаурму, гриль отлично подогреет лаваш.



Уличный гриль пригодится во время отключения / Фото Pexels

Осенью сам гриль не теряет актуальности, даже если свет не будут отключать. Прохладная погода совсем не помешает устроить обед во дворе или на террасе, а горячие блюда будут прекрасно смаковаться во время отдыха на свежем воздухе.

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Как безопасно пользоваться грилем во время отключений?

Уличный гриль предназначен исключительно для использования на улице. Нельзя разжигать его в квартире, на балконе, в гараже или другом закрытом помещении.

Гриль следует размещать на устойчивой негорючей поверхности, вдали от зданий, сухой травы и легковоспламеняющихся материалов. Используйте только посуду, предназначенную для высоких температур.

На самом деле уличный гриль может пригодиться не только для отдыха на природе, но и для приготовления пищи и нагрева воды во время отключения света.