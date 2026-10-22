Забудьте о грязных сковородках: простой трюк, как избавиться от пригоревшего жира

Очистка внутренней части сковороды не вызывает у нас проблем, а вот на внешней стороне гораздо чаще скапливаются пригоревший налет и жир.

Использование металлической щетки не всегда гарантирует качественную очистку, особенно в тех случаях, когда грязь на сковороде оставалась в течение длительного времени, а тепло от конфорки еще больше "запечатывало" ее, пишет Interia Kobieta.

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Как очистить внешнюю поверхность сковородок?

Вместо химических средств можно воспользоваться альтернативными моющими средствами, которые достаточно доступны и есть на кухне у каждого.

Уксус. Нужно лишь смочить в нем бумажные полотенца и накрыть ими поверхность сковороды. Через несколько минут их можно снять и потереть сковороду губкой.

Нужно лишь смочить в нем бумажные полотенца и накрыть ими поверхность сковороды. Через несколько минут их можно снять и потереть сковороду губкой. Пищевая сода . Для очистки содой нужно приготовить пасту. Смешайте ее с небольшим количеством воды, нанесите на грязную сковороду, потрите, подождите несколько минут, а затем смойте.

. Для очистки содой нужно приготовить пасту. Смешайте ее с небольшим количеством воды, нанесите на грязную сковороду, потрите, подождите несколько минут, а затем смойте. Кукурузная мука . Ее действие похоже на мелкую наждачную бумагу. Сначала нужно замочить сковороду, перевернуть ее и посыпать мукой, а через некоторое время потереть губкой.

. Ее действие похоже на мелкую наждачную бумагу. Сначала нужно замочить сковороду, перевернуть ее и посыпать мукой, а через некоторое время потереть губкой. Соль. Имеет аналогичное действие, как и кукурузный крахмал, однако быстро растворяется, поэтому процесс следует повторить несколько раз.



Сковороду можно очистить довольно просто / Фото Pinterest

Если же у вас дома стальные сковородки, то с ними стоит быть осторожными, чтобы не повредить их. Грязную и пригоревшую внутреннюю часть можно очистить с помощью обычного кипячения. Нужно лишь налить воду внутрь, довести до кипения, дать ей остыть, а затем слить воду и очистить.