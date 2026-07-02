Никогда не надевайте новую одежду, пока не сделаете одну вещь: об этом знают лишь единицы

Новую одежду после покупки всегда нужно стирать, даже если она чистая и еще ни разу не ношена. Это правило касается абсолютно любых вещей – от деликатных тканей до плотного денима.

Предварительная стирка новой одежды весьма важна, пишет Real Simple. Дело в том, что новую одежду обрабатывают химикатами, чтобы во время хранения на ней не появилась плесень. Если не постирать вещь, материал может начать раздражать кожу.

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Но еще более очевидная причина – необходимость постирать вещь после того, как ее примеряли один или даже несколько человек до вашей покупки. Есть несколько правил, которыми стоит воспользоваться, прежде чем бросать одежду в стиральную машину.

Как стирать новую одежду?

Обращайте внимание на этикетку

Перед первой стиркой стоит обратить внимание на этикетку с рекомендациями по уходу. Этот момент очень важен, поскольку позволяет понять, можно ли стирать вещь в стиральной машине или только вручную. На этикетке всегда указано, какую температуру воды, цикл стирки и способ сушки выдерживает ткань.

Сортируйте по цвету

Об этом знают не все, но новая одежда часто линяет, поэтому для первой стирки лучше сортировать светлые и темные вещи отдельно.



Одежду после покупки нужно стирать / Фото Pexels

Выворачивайте одежду наизнанку

Такая практика поможет защитить деликатные детали на вещах – бисер или вышивку. Но даже если одежда без каких-либо нашивок, выворачивание помогает лучшему стиранию, поскольку позволит стиральной машине хорошо выстирать самую грязную часть одежды.

Кроме того, таким образом можно лучше сохранить цвет и предотвратить образование катышков, особенно на темных вещах.

Выбирайте мягкое моющее средство

Мягкие моющие средства хорошо отстирывают одежду и не оставляют на волокнах микрочастиц, которые могут раздражать кожу. Это особенно важно при стирке вещей для маленьких детей.

Окрім прального порошку та ополіскувача для прання можуть знадобитися засоби від накипу пральної машини, плямовивідники, сушарка для білизни чи навіть праска. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Стирайте в холодной воде

Горячая вода может ухудшить целостность ткани и привести к более быстрому износу и линьке. При первой стирке холодная вода помогает предотвратить усадку и вымывание краски.