Попереднє прання нового одягу є досить важливим, пише Real Simple. Річ у тому, що новий одяг обробляють хімікатами, щоб під час зберігання на ньому не з’явилась пліснява. Якщо не випрати річ, матеріал може почати подразнювати шкіру.

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Та ще більш очевидніша причина у тому, щоб випрати річ після людини чи навіть кількох, які приміряли її ще до вашої покупки. Є кілька правил, якими варто скористатися, перш ніж кидати одяг в пральну машинку.

Як прати новий одяг?

Звертайте увагу на етикетку

Перед першим пранням варто звернути на етикетку з особливостями догляду. Цей момент дуже важливий, оскільки дає розуміння – річ можна прати в машинці чи лише вручну. На етикетці завжди пише, яку температуру води, цикл прання й спосіб сушіння витримує тканина.

Сортуйте за кольором

Про це знають не всі, але новий одяг часто линяє, тому для першого прання краще сортувати світлі й темні речі окремо.



Одяг після покупки потрібно прати / Фото Pexels

Вивертайте одяг навиворіт

Така практика допоможе захистити делікатні деталі на речах – бісер чи вишивку. Та навіть якщо одяг без будь-яких нашивок, вивертання допомагає кращому вбранню, оскільки дозволить машинці добре випрати найбруднішу частину одягу.

Крім того, в такий спосіб можна краще зберегти колір й запобігти утворенню катишок, особливо на темних речах.

Обирайте м’який миючий засіб

М’які миючі засоби добре відпирають одяг й не залишають мікрочастинок на волокнах, які можуть подразнювати шкіру. Це особливо важливий момент у пранні речей для маленьких дітей.

Окрім прального порошку та ополіскувача для прання можуть знадобитися засоби від накипу пральної машини, плямовивідники, сушарка для білизни чи навіть праска. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Періть у холодній воді

Гаряча вода може погіршувати цілісність тканини й призвести до швидшого зносу й линяння. Під час першого разу холодна вода допомагає запобігти усадці й виведенню барвника.