Обрезка верхушек деревьев, когда дерево обрезают прямо поперек кроны, чтобы уменьшить его высоту, – это практика, существующая уже много лет. Но это вовсе не означает, что она полезна для деревьев.

Обрезка верхушек, или же придание им округлой формы, – это довольно распространенный способ уменьшить высоту дерева, но очень часто это приводит к тому, что растение страдает, а в некоторых случаях даже погибает, пишет Southern Living.

Можно ли обрезать верхушку дерева?

Листья – это то, что питает дерево в вашем саду. И когда вы удаляете большую часть лиственной кроны или саму верхушку дерева, у растения запускаются механизмы выживания. Поэтому в некотором смысле дерево "паникует" и пытается спасти себя, стимулируя быстрый рост нескольких побегов под каждым срезом, чтобы получить новый урожай листьев.

И в результате часто дачники получают странную реакцию роста, что приводит к слабому и неприглядному ветвлению. Некоторые деревья отращивают побеги, более уязвимые для вредителей, которые затем передают болезни уже поврежденному дереву.

Кроме того, при удалении большого количества листьев оставшиеся ветви и ствол подвергаются воздействию прямых солнечных лучей – а это приводит к солнечным ожогам тканей под корой. Иногда это приводит к язвам, расслоению коры и отмиранию ветвей.

Кроме того, не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса – деревья с обрезанными верхушками выглядят ужасно. И даже когда рост восстанавливается, они уже почти никогда не выглядят красиво.

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Что делать, чтобы не пришлось обрезать дерево?

Лучшее, что можно сделать при посадке дерева, – это убедиться, что вы выбрали именно то, которое не создаст проблем в будущем. Перед посадкой ознакомьтесь с информацией о высоте, которой оно может достичь во взрослом возрасте, не сажайте слишком близко к коммуникациям, тротуарам, дому или подъездным путям.

Также можно провести прореживание, когда стратегически удаляются определенные ветви, чтобы рост дерева был более медленным и контролируемым.