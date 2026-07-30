Давление воды будет оставаться идеальным: вот как часто нужно чистить душевую лейку

Если вы заметили, что напор воды в душе значительно снизился, прежде всего попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз чистили душевую лейку. Ведь именно от этого зависит, насколько эффективно она будет работать.

Во время уборки в ванной комнате очень легко забыть о душевой лейке – но если не чистить ее регулярно, очень скоро вы заметите последствия во время купания. Поток воды станет слабее, а чистка лейки усложнится, пишет Better Home&Gardens.

Как грязная лейка влияет на напор воды?

Если душевую лейку чистят редко или вообще никогда этого не делают, природные минералы, содержащиеся в водопроводной воде, постепенно начинают накапливаться внутри. И это одна из главных причин снижения напора воды – но особенно критичной она становится, если вы живете в районе с жесткой водой.

Если кажется, что поток воды постепенно стал очень слабым именно в душе, вполне возможно, что в лейке просто забились форсунки.



Душевую лейку нужно регулярно чистить / Фото Pexels

Как часто нужно чистить лейку?

Поддержание чистоты лейки важно не только для обеспечения хорошего напора воды, но и для гигиены. Если не чистить лейку слишком долго, вы можете подвергнуть себя риску заражения бактериями, накапливающимися внутри.

Точно определить частоту чистки лейки непросто – это зависит от нескольких факторов, в частности от того, фильтруете ли вы воду и каково общее качество воды в вашем регионе.

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Если в воде много кальция и магния, то душевую лейку лучше чистить каждые 4–6 недель. А вот в домах с мягкой или фильтрованной водой достаточно делать это каждые 2–3 месяца.

Как почистить душевую лейку?

Самый простой способ качественно очистить форсунки – это замочить лейку в смеси из равных количеств белого уксуса и воды на несколько часов. После этого нужно почистить форсунки мягкой щеткой – можно использовать старую зубную щетку – и промыть их горячей водой.

Если лейка не чистилась очень давно, вероятно, процедуру придется повторить несколько раз.