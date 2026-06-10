Подошва утюга станет чистой как никогда: черный нагар убрать очень просто

Независимо от того, пользуетесь ли вы утюгом ежедневно, со временем на нем накапливается нагар. Если его не чистить, он не только будет портить вид утюга, но и может повредить любимую одежду.

Чистка утюга – это не та задача, о которой люди вспоминают часто. Впрочем, если его откладывать слишком долго, придется распрощаться с некоторыми любимыми вещами: нагар может оставить на ткани пятна и даже дырки, пишет Southern Living.

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Насколько часто нужно чистить утюг?

Идеальной частоты чистки не существует – здесь нужно обращать внимание на то, насколько часто вы в принципе пользуетесь утюгом. Глубоко очищать утюг можно раз или дважды в год – это поможет поддерживать его в идеальном состоянии.

Впрочем, если вы увидели пятна раньше, ждать не стоит.

Но во время чистки утюга нужно избегать всего двух важных вещей:

сильных чистящих средств;

водопроводной воды.

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Как почистить подошву утюга?

Для того, чтобы почистить утюг, покупать ничего не нужно – все необходимое уже, скорее всего, есть в кладовке. В частности, понадобятся уксус, немного дистиллированной воды, ватные палочки и чистая тряпка.



Утюг нужно качественно чистить / Фото Pexels

Прежде всего нужно смешать полстакана уксуса и полстакана воды. Залейте смесь в резервуар утюга и установите режим пара. Подождите пять минут, после этого нажмите кнопку пара на 30 секунд. Повторяйте примерно 4 – 5 раз, а после этого вылейте остатки уксуса.

Дно можно также вычистить белым уксусом – нужно просто смочить им тряпку и положить на холодную пластину утюга. Оставьте ее так на 30 минут, чтобы вся грязь размягчилась. После этого подошву утюга нужно вытереть насухо.

Если это не помогло полностью, утюг можно очень осторожно потереть пастой из пищевой соды и воды. Это натуральный и мягкий абразив, не оставит царапин, но уберет загрязнения.