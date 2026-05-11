Эту ошибку совершают почти все: вот почему одежда после стирки плохо пахнет

Нередко после стирки одежда вместо свежего аромата имеет плохой и даже немного затхлый запах. В некоторых случаях на вещах даже остаются следы порошка. И причина скрывается вовсе не в порошке.

Виновником не до конца выстиранной одежды и неприятного запаха, считается плотно заполненный барабан, пишет Good Housekeeping.

Почему одежда плохо пахнет после стирки?

Большинство из нас пытаются вместить в стиральную машину как можно больше вещей за один раз, считая это удобным и экономным решением. Однако перегрузка барабана нередко становится причиной плохой стирки.

Если постоянно перегружать барабан, то это может даже сократить срок службы техники.

Специалисты советуют ориентироваться на количество свободного места в барабане:

Небольшая загрузка занимает примерно четверть объема;

Средняя – около половины;

Большая – до трех четвертей;

Очень большая – почти весь барабан, но без сильной утрамбовки.

Есть простой способ проверить, не перегружена ли машина. Между вещами должно оставаться достаточно места, чтобы можно было легко просунуть руку. Если же одежду приходится прижимать, то это будет означать, что барабан уже переполнен.

Кроме того, важно учитывать и тип ткани. Различные вещи занимают неодинаковый объем во время стирки. Если футболки или джинсы можно стирать при стандартном заполнении, то одеяла, пледы или наматрасники уже требуют значительно больше пространства.

Здесь следует понимать, что после намокания большие и плотные ткани становятся тяжелее и увеличиваются в объеме. Именно поэтому полотенца, флисовые вещи и постель надо стирать в барабане, заполненный максимум наполовину или на две трети.



Стоит обращать внимание на плотность вещей

Что происходит, когда барабан переполнен?

Во время стирки вещи должны свободно двигаться внутри машины, чтобы вода и моющее средство равномерно проникали в ткань. Но если этого пространства мало, то этот процесс нарушается.

Из-за перегрузки на одежде могут оставаться следы порошка и грязь, ткань становится жесткой, вещи сильнее мнутся и сбиваются, а стиральная машина работает с повышенной нагрузкой и быстрее изнашивается.



Сколько порошка нужно на одну стирку?

Для стандартной загрузки стирки достаточно 30 миллиграммов жидкого средства – это примерно половина колпачка, пишет Cnet. Если же залить в емкость больше средства, то образуется избыточная пена.

Она на самом деле не помогает лучше очистить одежду, а мешает нормальному процессу стирки и полоскания. А еще пена способна создать дополнительную нагрузку на технику, что со временем даже может повлиять на ее работу.

В общем на каждой упаковке жидкого или сыпучего порошка указана дозировка, которая измеряется мерными колпачками или ложками. Специалисты советуют для деликатных тканей и детских вещей лучше выбирать минимальные дозы.

