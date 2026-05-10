Правильное размещение зеркала, выбор его размера и освещения поможет создать гармоничный и визуально привлекательный результат, пишет Flaminia Mag. Поэтому, как не ошибиться с его выбором – рассказываем дальше.

Основные правила установки зеркала в ванной

Первое, на что стоит обращать внимание – высота размещения. Зеркало следует устанавливать так, чтобы лицо большинства пользователей было по центру. Стандартный ориентир: нижний край зеркала - на высоте 80 – 100 сантиметров от пола, в зависимости от среднего роста жильцов.

Второе правило – выравнивание с раковиной. Зеркало над умывальником размещают по центру, это обеспечивает визуальную симметрию и удобство в ежедневном использовании.

Вертикальный монтаж подходит для отдельностоящих раковин и высоких стен, горизонтальный – для широких тумб под умывальник.

Какое зеркало выбрать: форма и размер

Горизонтальное зеркало подходит для широких стен и двойных тумб – такая форма подчеркивает ширину комнаты и выглядит естественно над двумя умывальниками.

Вертикальное – выбор для узких стен или низких потолков. Вытянутая форма визуально добавляет высоты комнате.

Квадратное зеркало хорошо вписывается в узкие помещения и может его уравновесить.

Круглое смягчает пространство, где много прямых линий и углов. Одинаково уместно и в современном интерьере, и в минималистическом – в зависимости от обрамления и общей палитры.

По размерам: в небольшой ванной достаточно зеркала шириной 60 – 80 сантиметров, в просторной – от 100 до 120 сантиметров. В идеале, зеркало не должно превышать ширину туалетного столика для сбалансированного, дизайнерского вида.

Материалы и подсветка

Для ванной лучше выбирать зеркало на серебряной основе – она лучше держится в условиях влаги и пара, чем алюминиевая, пишет Zaxid.net. Если зеркало с рамой – подойдут металл или пластик. Дерево тоже возможно, но только при условии, что рама обработана водоотталкивающей пропиткой.

Что касается подсветки зеркал, то она бывает двух типов: декоративная и функциональная. Первая создает атмосферу и расположена за полотном зеркала. Вторая – для практического использования, размещается перед зеркалом, часто на поворотном кронштейне. Выбор здесь зависит исключительно от пожеланий жильцов.