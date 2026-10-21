Посадите эти растения в октябре: весной сад расцветет

Октябрь вполне подходит для посадки некоторых растений. Однако в грунт следует высаживать только те виды, которые смогут хорошо прижиться и расти с наступлением тепла.

В разгар осени можно сажать многолетние растения, деревья и кустарники, пишет Dom Wprost.

Какие растения сажать осенью?

Пионы

Тем, кто хочет насладиться пышным цветением пионов весной, стоит посадить их на клумбе в октябре. Нужно лишь выбрать солнечное место и плодородную, хорошо дренированную почву.

Самое главное при такой посадке – правильно посадить корневище. Корни нужно прикрыть лишь тонким слоем почвы, примерно 3 сантиметра. Слишком глубокая посадка может привести к тому, что растение плохо зацветет.

После посадки пионы рекомендуется полить и защитить поверхность почвы слоем мульчи.

Шалфей

Осенью садоводы высаживают морозостойкий сорт шалфея, который требует много солнца и дренированной почвы. Это важное отличие, поскольку не все виды растения подходят для осенней посадки.



Осенью можно сажать шалфей / Фото Pexels

Деревья и кустарники

В октябре можно высаживать декоративные деревья и кустарники. Растения с комом корней или с голыми корнями хорошо приживаются осенью, особенно если почва не замерзла и не слишком влажная.

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После посадки саженцы обязательно нужно полить. Вода способствует уплотнению почвы вокруг корней и уменьшает образование пустот. Кроме того, полезным будет мульчирование, которое помогает снизить потерю влаги и защищает корни от перепадов температуры.

Самое важное осенью – не сажать как можно больше растений, а выбрать те виды, которые подходят для осенней посадки. Если выбирать только морозостойкие растения, то при правильной посадке и поливе они гораздо лучше приживутся.