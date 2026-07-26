Добавьте 3 чайные ложки в горшок с орхидеями: натуральная подкормка творит чудеса

Для хорошего роста орхидеям нужен кальций, но в умеренных дозах. Иногда комнатное растение перестает расти, перестает цвести, а листья теряют блеск. В таком случае можно прибегнуть к применению домашнего удобрения.

Одной из самых распространенных подкормок для орхидей является яичная скорлупа, пишет Wprost Dom. Она не является эликсиром, который заставит растение сразу зацвести, но обогатит субстрат небольшим количеством кальция, необходимого для здоровья корней.

Почему орхидеям нужен кальций?

Кальций влияет на развитие клеточных стенок и улучшает рост молодых корней. Чаще всего фаленопсис использует кальций во время роста. Однако важно не переборщить с ним, так как избыток приведет к блокированию поступления других питательных веществ.

В скорлупе, помимо карбоната кальция, также содержится небольшое количество магния, фосфора, калия, марганца и цинка.

Для приготовления кальциевой добавки необходимо:

Измельчить скорлупу 4–5 яиц;

высушить в духовке при температуре 100–120 °C в течение 10 минут, чтобы уменьшить рост бактерий и облегчить измельчение;

После этого скорлупу следует измельчить до состояния мелкого порошка для лучшего расщепления.



Яичная скорлупа улучшит рост орхидей / Фото Pexels

Как использовать яичную скорлупу?

Трех чайных ложек полученного порошка достаточно для одного горшка с орхидеей. Нужно лишь сверху посыпать измельченную скорлупу. Со временем она сама просочится в почву после поливов. Такое внесение можно проводить раз в 2 месяца.

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Однако кальциевое удобрение не поможет, если фаленопсис стоит на солнечном подоконнике, имеет гнилые корни, растет в разложившейся коре и находится в переувлажненном субстрате.

Специалисты советуют летом не поливать орхидеи, а замачивать их в воде. Нужно замочить горшок в мягкой, теплой воде на 15 минут, а затем дать воде стечь. Такой способ гораздо лучше, чем полив сверху.