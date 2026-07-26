Одним з найпоширеніших підживлень для орхідей є яєчна шкаралупа, пише Wprost Dom. Вона не є еліксиром, який змусить рослину одразу цвісти, але наповнить субстрат невеликою кількістю кальцію, який необхідний для здорового коріння.

Чому орхідеям потрібен кальцій?

Кальцій впливає на розвиток клітинних стінок та покращує ріст молодого коріння. Найчастіше фаленопсис використовує кальцій під час росту. Проте важливо з ним не переборщити, бо надлишок призведе до блокування інших поживних речовин.

У шкаралупі крім карбонату кальцію також міститься трішки магнію, фосфору, калію, марганцю й цинку.

Для приготування кальцієвої добавки потрібно:

Подрібнити шкаралупу 4 – 5 яєць;

Висушити у духовці 100 – 120°C 10 хвилин, щоб зменшити ріст бактерій та полегшити подрібнення;

Після цього шкаралупу варто подрібнити до стану дрібного порошка для кращого розкладання.



Яєчна шкаралупа покращить ріст орхідей / Фото Pexels

Як використовувати яєчну шкаралупу?

Трьох чайних ложок отриманого порошку достатньо для одного горщика з орхідеєю. Потрібно лише зверху посипати подрібнену шкаралупу. З часом вона сама просочиться у ґрунт після поливів. Таке внесення можна проводити раз на 2 місяці.

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Однак кальцієве добриво не допоможе, якщо фаленопсис стоїть на сонячному підвіконні, має гниле коріння, росте в розкладеній корі й має перезволожений субстрат.

Фахівці радять орхідеї влітку не поливати, а замочувати у воді. Потрібно замочити горщик у м’якій, теплій воді на 15 хвилин, а тоді дати їй стекти. Таке рішення набагато краще, ніж полив зверху.