Как выбрать портативный аккумулятор на случай отключения электричества: важные нюансы

Возможные отключения электричества заставляют украинцев задуматься о покупке внешнего аккумулятора. Благодаря ему можно зарядить телефон и пользоваться интернетом и связью, если пропало электричество.

Впрочем, выбор внешних аккумуляторов довольно большой, поэтому стоит знать о нескольких характеристиках, на которые следует обратить внимание, пишет Lviv Media.

Какие бывают типы внешних аккумуляторов?

Современные внешние аккумуляторы оснащаются двумя типами аккумуляторов – литий-ионными (Li-Ion) и литий-полимерными (Li-Pol). Оба имеют слабо выраженный эффект памяти, поэтому перед зарядкой их не нужно полностью разряжать.

Li-Ion используются в смартфонах, ноутбуках, фотоаппаратах и других устройствах. Такие аккумуляторы обладают высокой энергетической плотностью и низким саморазрядом.

Литий-ионный внешний аккумулятор следует беречь от ударов и падений, а также не допускать перегрева и полного разряда, поскольку это может сократить срок службы батареи.

Li-Pol отличается повышенным уровнем безопасности благодаря отсутствию жидкого электролита, который может воспламеняться. Также они имеют длительный срок эксплуатации и низкий саморазряд.

Независимо от типа аккумулятора, при выборе стоит учитывать емкость, параметры питания и назначение внешнего аккумулятора.

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Как выбрать внешний аккумулятор для разных гаджетов?

Сначала нужно исходить из того, какие устройства планируется заряжать и в каких условиях будет использоваться аккумулятор.

Для смартфона достаточно портативного зарядного устройства емкостью 3000–10 000 мА·ч. Если аккумулятор нужен для путешествий, лучше обратить внимание на модели от 10 000 мА·ч.

Для длительных поездок или походов подойдет более мощный вариант с защитой от влаги и пыли – до 50 000 мА·ч.

Если покупать внешний аккумулятор только для смартфона, нужно проверить совместимость разъемов. Кабель может не подойти из-за разных стандартов – micro-USB или USB Type-C.



Перед зарядкой нужно проверить совместимость разъемов / Фото Pexels

Для ноутбука выбирают портативные зарядные устройства емкостью более 10 000 мА·ч и напряжением 12 В. Современным моделям ноутбуков может потребоваться напряжение 15–20 В, поэтому соответствующие портативные зарядные устройства оснащаются разветвителями на 16–19 В. Сила тока при этом должна превышать 3 А.

Также нужно обращать внимание на вес и габариты аккумулятора. Они зависят от емкости. Чем она больше, тем тяжелее будет устройство. На вес влияет и материал корпуса. Пластиковые модели легче, тогда как металлические тяжелее, но прочнее.

На какие дополнительные функции стоит обратить внимание?

Чтобы пользоваться powerbank было еще удобнее, стоит обратить внимание на дополнительные возможности, однако без них можно обойтись.

Среди популярных функций, на которые стоит обратить внимание:

Quick Charge – быстрая зарядка, которая позволяет за гораздо меньшее время зарядить аккумулятор гаджета.

– быстрая зарядка, которая позволяет за гораздо меньшее время зарядить аккумулятор гаджета. Wireless Charger – беспроводная зарядка смартфонов и планшетов без использования кабеля.

– беспроводная зарядка смартфонов и планшетов без использования кабеля. LED-фонарик пригодится в темноте или в плохо освещенном помещении. Кроме того, защита от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения – это еще другие дополнительные функции, которые продлят срок службы аккумулятора.

Специалисты рекомендуют при длительном хранении оставлять аккумулятор частично заряженным на 20–50%.