Втім, вибір зовнішніх акумуляторів досить великий, тому варто знати про кілька характеристик, на які слід звернути увагу, пише Lviv Media.

Які є типи повербанків?

Сучасні повербанки оснащують двома типами акумуляторів – літій-іонними (Li-Ion) та літій-полімерними (Li-Pol). Обидва мають слабко виражений ефект пам’яті, тому перед заряджанням їх не потрібно повністю розряджати.

Li-Ion використовують у смартфонах, ноутбуках, фотоапаратах та інших пристроях. Такі акумулятори мають високу енергетичну щільність та низький саморозряд.

Літій-іонний повербанк варто берегти від ударів та падінь й не допускати перегрівання та повного розряду, оскільки це може скоротити ресурс батареї.

Li-Pol вирізняється підвищеним рівнем безпеки завдяки відсутності рідкого електроліту, який здатен займатися. Також вони мають тривалий термін експлуатації та низький саморозряд.

Незалежно від типу акумулятора, під час вибору варто враховувати ємність, параметри живлення й призначення повербанка.

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Як обрати повербанк для різних гаджетів?

Спочатку потрібно відштовхуватися від того, які пристрої планують заряджатися та в яких умовах буде використовуватися акумулятор.

Для смартфона достатньо повербанка ємністю 3000 – 10 000 мА/год. Якщо акумулятор потрібен для подорожей, краще звернути увагу на моделі від 10 000 мА/год.

Для тривалих поїздок або турпоходів підійде потужніший варіант із захистом від вологи та пилу – до 50 000 мА/год.

Якщо повербанк купувати лише для смартфона, потрібно перевірити сумісність роз’ємів. Кабель може не підійти через різні стандарти – micro-USB або USB Type-C.



Перед заряджанням потрібно перевірити сумісність роз'ємів / Фото Pexels

Для ноутбука обирають повербанки ємність понад 10 000 мА/год і напругою 12V. Сучасним моделям ноутбуків може бути потрібна напруга 15 – 20V, тому відповідні повербанки оснащують роздільниками на 16 – 19V. Сила струму при цьому повинна перевищувати 3А.

Також потрібно звертати увагу на вагу та габарити акумулятора. Вони залежать від ємності. Чим вона більша, тим важчим буде пристрій. На вагу впливає і матеріал корпусу. Пластикові моделі легші, тоді як металеві важчі, але міцніші.

На які додаткові фунції звернути увагу?

Щоб користування повербанком було ще комфортніше, варто звернути на додаткові можливості, проте без них можна обійтися.

Серед популярних функцій, на які можна звернути увагу:

Quick Charge – швидке заряджання, яке дає змогу за набагато менший час зарядити акумулятор гаджета.

– швидке заряджання, яке дає змогу за набагато менший час зарядити акумулятор гаджета. Wireless Charger – бездротове заряджання смартфонів, планшетів без використання кабелю.

– бездротове заряджання смартфонів, планшетів без використання кабелю. LED-ліхтарик стане у пригоді в темряві чи погано освітленому приміщенні. Крім того, захист від перегріву, короткого замикання, стрибків напруги – це ще інші додаткові функції, які продовжать термін експлуатації батареї.

Фахівці для тривалого зберігання радять залишати акумулятор частково зарядженим на 20 – 50%.