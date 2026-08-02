Как подготовиться к возможно сложной зиме: список товаров, которые стоит купить
С приближением холодного времени года все больше украинцев задумываются о подготовке своего дома к возможным перебоям или отключениям электроснабжения. Заранее приобретенные вещи пригодятся в самый неожиданный момент и помогут чувствовать себя спокойнее.
Позаботиться о необходимых запасах лучше заранее, пока есть широкий выбор товаров и нет сильного ажиотажа, пишет 24 Канал. Помимо необходимых товаров, таких как источники питания и освещения, стоит обратить внимание и на теплую одежду, воду и продукты, которые могут долго храниться.
Что приобрести на случай отключения света?
Источники резервного питания
- Портативная зарядная станция
Это устройство – одно из самых практичных для дома. Зарядная станция имеет достаточно высокий запас энергии и способна обеспечить работу телефона, ноутбука, роутера и другой маломощной техники в течение нескольких часов.
- Мощный powerbank
Также на случай возможных отключений стоит выбирать модель с большой емкостью и функцией быстрой зарядки. Желательно, чтобы устройство могло заряжать не только смартфон, но и ноутбук.
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Освещение для дома
- LED-лампа на аккумуляторе
Такие лампы могут работать несколько часов без подзарядки. Особенно полезны они вечером, когда естественного света уже недостаточно. Кроме того, они являются гораздо более безопасной альтернативой свечам.
- Энергосберегающие лампы
Они помогают снизить потребление электроэнергии не только во время возможных перебоев, но и в повседневном использовании. Помимо экономии, такие лампы меньше нагружают электросеть после восстановления электроснабжения.
- Компактный фонарик
Фонарик станет незаменимым помощником при передвижении по дому в темноте. Лучше всего выбирать модель с несколькими режимами освещения и длительным временем автономной работы.
- Гирлянды на батарейках
Такие гирлянды могут стать дополнительным источником освещения и создадут уютную атмосферу в доме. Они работают от батареек разных типов, потребляют немного энергии и остаются мобильными.
Тепло на случай отключений
Запас одеял, спальных мешков и теплой одежды поможет комфортнее пережить холода. Также стоит иметь термобелье и химические грелки для рук и ног.
На зиму стоит приобрести теплые одеяла и пледы / Фото Pexels
Запасы продуктов и воды
Для дома желательно выбирать продукты, которые могут долго храниться. К базовому запасу относятся крупы, макаронные изделия и бобовые. Также полезно иметь мясные, рыбные, овощные и бобовые консервы.
Кроме того, стоит запастись сухими продуктами. Соль, сахар и мед не портятся, а хлопья, сухие завтраки или сухое молоко могут стать дополнением к запасам. Полезны будут орехи, семечки и сухофрукты.
Также необходимо сделать запас питьевой воды. Ее рекомендуется хранить в бутылках или канистрах из расчета 2 литра на человека в сутки. Отдельно стоит предусмотреть воду для домашних животных и гигиенических нужд. Дополнительно можно держать дома соки, чай, кофе, а также шоколад, печенье, крекеры и энергетические батончики.