Как подготовиться к возможно сложной зиме: список товаров, которые стоит купить

С приближением холодного времени года все больше украинцев задумываются о подготовке своего дома к возможным перебоям или отключениям электроснабжения. Заранее приобретенные вещи пригодятся в самый неожиданный момент и помогут чувствовать себя спокойнее.

Позаботиться о необходимых запасах лучше заранее, пока есть широкий выбор товаров и нет сильного ажиотажа, пишет 24 Канал. Помимо необходимых товаров, таких как источники питания и освещения, стоит обратить внимание и на теплую одежду, воду и продукты, которые могут долго храниться.

Что приобрести на случай отключения света?

Источники резервного питания

Портативная зарядная станция

Это устройство – одно из самых практичных для дома. Зарядная станция имеет достаточно высокий запас энергии и способна обеспечить работу телефона, ноутбука, роутера и другой маломощной техники в течение нескольких часов.

Мощный powerbank

Также на случай возможных отключений стоит выбирать модель с большой емкостью и функцией быстрой зарядки. Желательно, чтобы устройство могло заряжать не только смартфон, но и ноутбук.

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Освещение для дома

LED-лампа на аккумуляторе

Такие лампы могут работать несколько часов без подзарядки. Особенно полезны они вечером, когда естественного света уже недостаточно. Кроме того, они являются гораздо более безопасной альтернативой свечам.

Энергосберегающие лампы

Они помогают снизить потребление электроэнергии не только во время возможных перебоев, но и в повседневном использовании. Помимо экономии, такие лампы меньше нагружают электросеть после восстановления электроснабжения.

Компактный фонарик

Фонарик станет незаменимым помощником при передвижении по дому в темноте. Лучше всего выбирать модель с несколькими режимами освещения и длительным временем автономной работы.

Гирлянды на батарейках

Такие гирлянды могут стать дополнительным источником освещения и создадут уютную атмосферу в доме. Они работают от батареек разных типов, потребляют немного энергии и остаются мобильными.

Тепло на случай отключений

Запас одеял, спальных мешков и теплой одежды поможет комфортнее пережить холода. Также стоит иметь термобелье и химические грелки для рук и ног.



На зиму стоит приобрести теплые одеяла и пледы / Фото Pexels

Запасы продуктов и воды

Для дома желательно выбирать продукты, которые могут долго храниться. К базовому запасу относятся крупы, макаронные изделия и бобовые. Также полезно иметь мясные, рыбные, овощные и бобовые консервы.

Кроме того, стоит запастись сухими продуктами. Соль, сахар и мед не портятся, а хлопья, сухие завтраки или сухое молоко могут стать дополнением к запасам. Полезны будут орехи, семечки и сухофрукты.

Также необходимо сделать запас питьевой воды. Ее рекомендуется хранить в бутылках или канистрах из расчета 2 литра на человека в сутки. Отдельно стоит предусмотреть воду для домашних животных и гигиенических нужд. Дополнительно можно держать дома соки, чай, кофе, а также шоколад, печенье, крекеры и энергетические батончики.