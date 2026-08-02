Подбати про необхідні запаси краще завчасно, коли є широкий вибір товарів і немає сильного ажіотажу, пише 24 Канал. Крім необхідних товарів, таких як джерела живлення та освітлення, варто звернути ще й увагу на теплі речі, воду й продукти, які можуть довго зберігатися.

Що придбати на випадок відключення світла?

Джерела резервного живлення

Портативна зарядна станція

Цей пристрій є одним з найпрактичніших для дому. Зарядна станція має доволі високий запас енергії й здатна забезпечити роботу телефона, ноутбука, роутера й іншої малопотужної техніки протягом кількох годин.

Потужний повербанк

Також для періодів можливих відключень варто обирати модель з великою ємністю та функцією швидкої зарядки. Бажано, щоб пристрій міг заряджати не лише смартфон, але й ноутбук.

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Освітлення для дому

LED-лампа на акумуляторі

Такі лампи можуть працювати кілька годин без підзарядки. Особливо корисні вони ввечері, коли природного світла вже недостатньо. Крім того, вони є набагато безпечнішою альтернативою свічкам.

Енергозберігаючі лампи

Вони допомагають зменшити споживання електроенергії не лише під час можливих перебоїв, але й у повсякденному використанні. Крім економії, такі лампи менше навантажують електромережу після відновлення електропостачання.

Компактний ліхтарик

Ліхтарик стане незамінним для пересування оселею в темряві. Найкраще обирати модель з кількома режимами освітлення й тривалим часом автономної роботи.

Гірлянди на батарейках

Такі гірлянди можуть стати додатковим джерелом освітлення й створять затишну атмосферу вдома. Вони працюють від батарейок різних типів, споживають небагато енергії й залишаються мобільними.

Тепло на випадок відключень

Запас ковдр, спальних мішків і теплого одягу допоможе комфортніше пережити холод. Також варто мати термобілизну й хімічні грілки для рук і ніг.



На зиму варто придбати теплі ковдри та пледи / Фото Pexels

Запаси продуктів і води

Для дому бажано обирати продукти, які можуть довго зберігатися. До базового запасу відносяться крупи, макаронні вироби та бобові. Також корисно мати м’ясні, рибні, овочеві та бобові консерви.

Крім того, варто запастися сухими продуктами. Сіль, цукор і мед не псуються, а пластівці, сухі сніданки чи сухе молоко можуть стати доповненням до запасів. Корисними будуть горіхи, насіння і сухофрукти.

Також необхідно зробити запас питної води. Її рекомендовано зберігати у пляшках чи каністрах з розрахунку 2 літри на людину на одну добу. Окремо варто передбачити воду для домашніх тварин і гігієнічних потреб. Додатково можна тримати вдома соки, чай, каву, а також шоколад, печиво, крекери й енергетичні батончики.