Интернет сошел с ума от этого трюка: действительно ли жевательная резинка отпугивает кротов

Туннели кротов могут повредить корни растений и испортить вид газонов, поэтому дачники сразу же бьют тревогу, когда замечают кротовые ходы на участке. В интернете набирает популярность метод с жевательной резинкой, который отпугивает кротов.

Крот не наносит вреда растениям, так как не питается ими, но из-за своих туннелей может испортить ухоженный газон, пишет Wprost Dom. Кроты питаются дождевыми червями, личинками насекомых и другими беспозвоночными.

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Они даже не едят луковицы цветов, корни или овощи, но когда повреждают корневую систему, растение начинает увядать. Когда корни обнажены, почва вокруг них быстрее высыхает.

Помогает ли жевательная резинка отпугнуть кротов?

У кротов достаточно развитое обоняние, поэтому некоторые садоводы вставляют фруктовую или мятную жвачку в туннель, полагая, что аромат заставит животное убежать.

Вероятно, когда крот находится рядом с жевательной резинкой, он действительно начнёт убегать, однако запах держится очень недолго, поэтому надеяться на решение проблемы таким образом не стоит.



Кротов отпугивают резкие запахи / Фото Pexels

Специалисты советуют сажать на участке действительно эффективные растения, которые выделяют интенсивные эфирные масла. Речь идет о:

чеснок;

лаванду;

перечную мяту;

бархатцы;

базилик.

Именно они способны ограничить активность кротов в саду или на участке.

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Но самое надежное решение против вредителей — установка специальной сетки от кротов под газоном. Это не самое бюджетное решение, однако оно защитит участок на долгие годы. А вот чего делать не следует — это заливать туннели нефтепродуктами, химикатами или агрессивными веществами. Они могут нанести вред растениям и ухудшить плодородие почвы.