В последний месяц почти все модницы мира одержимы пальто с винтажным принтом и меховыми деталями. Верхняя одежда с меховым воротником и манжетами стала нарядом №1 на осенне-зимний сезон.

Винтаж с каждым годом становится все более актуальным, а такие пальто идеально отражают эстетику прошлых десятилетий, пишет In Journal. Сначала эту верхнюю одежду начали носить на красных дорожках, а теперь модницы активно сочетают ее с различными повседневными образами.

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В чем феномен пальто с мехом?

Эстетика трендовых пальто напоминает верхнюю одежду Penny Lane, которую носила Кейт Хадсон в фильме "Почти знаменит" 2000 года. Этот фасон так и называют – Пенни Лейн.

В этом году одной из первых, кто надел это пальто, стала Кейт Мосс. Она выбрала для себя черный классический цвет, а вот Зои Кравиц примерила светло-голубое пальто.

Кендалл Дженнер в Нью-Йорке носила длинное кремовое пальто, а Хейли Бибер сделала ставку на бежевый оттенок. После того как многие звезды появились в этом изделии, пальто начало набирать бешеную популярность.

Эти пальто дизайнер Коннер Айвз представил на показе осень/зима 2025, а трендовыми они стали только сейчас. Зимой мы привыкли носить пуховики, дубленки и шубы, поэтому появление нового пальто привлекло внимание всех модниц.

Пальто с мехом идеально вписываются в создание винтажного гардероба и стиля бохо 70-х годов. На самом деле у этого тренда есть много разных интерпретаций, но цель у него одна – сделать пальто самой интересной частью образа.

С чем носить трендовое пальто?

Лучший выбор для сочетания – это джинсы прямого кроя, обычный свитер, лонгслив и обувь на низком каблуке. А вот для вечернего выхода пальто можно надеть поверх платья, элегантных штанов или сапог на каблуке.

Модницы создают монохромные наряды, а также вдохновляются винтажными образами и повторяют их сейчас на себе.