Паутинный клещ больше не будет трогать ни одно растение в саду: элементарное средство против вредителя

Если вы заметили, что ваше совсем недавно здоровое растение начинает выглядеть больным, неочевидным виновником может быть маленький, но невероятно вредный паучок паутинный клещ.

Если не знаете, что именно ищете, заметить паутинного клеща совсем непросто. Но за очень короткое время эти вредители начинают массово размножаться – и вред они могут наносить не только садовым, но и комнатным растениям, пишет Southern Living.

Как распознать паутинного клеща на растении?

Паутинные клещи не появляются на растениях поодиночке – они живут колониями, а также невероятно маленькие (0,5 миллиметра в длину) – и поэтому увидеть их невооруженным глазом не так уж и просто.

Вредители маленькие, имеют овальную форму и восемь ног во взрослом возрасте, а вот у детенышей есть только шесть ног. Различные виды имеют разную окраску, и большинство из них красные, пятнистые или бледные. Особенно распространенными они становятся, когда погода становится жаркой и сухой.

Взрослые особи паутинного клеща всего за 2 – 4 недели могут отложить несколько сотен яиц, поэтому во время сильного заражения обычно приходится иметь дело с несколькими колониями одновременно. После вылупления каждая колония становится очень подвижной и может быстро распространиться на соседние растения.

Как избавиться от паутинного клеща?

Эти коварные вредители могут быстро убить ваши растения, а также распространиться на другие, если их вовремя не остановить. Поэтому вот что стоит делать: