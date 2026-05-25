Петунии будут цвести до первых заморозков: как их правильно обрезать

Довольно часто садоводы украшают петуниями участок, подвешивая растения на подвесные корзины, или даже просто высевают в контейнеры или клумбу. Однолетние цветы не требуют особого ухода, однако есть один секрет, который поможет им цвести до первых заморозков.

Речь идет об удалении отцветших цветов, пишет Martha Stewart. Такое действие будет побуждать растение прилагать больше усилий для цветения.

Когда нужно удалять отцветшие петунии?

Какого-то правильного времени, чтобы понять, когда же именно удалять петунии – нет. Заметить увядшие цветы довольно просто, поскольку они уже будут немного коричневые по краям.

Когда цветы завянут или начнут увядать, удалите отцветшие соцветия и семенные коробочки. Это стимулирует растение образовывать больше цветов, а не семян,

– отметила садовница Анджела Джадд.

Частота удаления отцветших петуний в определенной степени зависит от сорта. Но в целом стоит это делать раз или дважды в неделю, особенно во время пика цветения, чтобы растение хорошо выглядело и давало больше цветов.



После обрезки цветы начнут еще лучше расти / Фото Pexels

Удаление отцветших цветов позволяет растению сосредоточить свою энергию на создании еще большего их количества и лучшем росте, а не на создании семян. Если же удалить все цветы, то растение определенное время может находиться в такой себе паузе, чтобы вернуть энергию к корневой основе.

Как правильно удалять цветы?

Обрезать отцветшие цветы – достаточно просто и быстро. Нужно лишь удалить цветы и прилегающий стебель у основания, где оно соединяется с главной ветвью или стеблем.

Срезать цветок можно секатором или прищипнув большим и указательным пальцами. Такая обрезка начнет побуждать петунии к новому росту и большего количества цветения.