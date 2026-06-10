Секрет пышных пионов: что делать с цветами в саду, которые уже отцвели

Сезон цветения пионов длится незначительный период, поэтому в садах пышные бутоны сменятся на куст с зелеными листьями. Но это не значит, что после цветения пионы больше не требуют внимания.

Именно после завершения цветения закладывается основа для будущего сезона, поэтому правильный уход в этот период имеет особое значение, пишет Woman&Home.

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Что делать с отцветшими пионами?

Увядшие цветы нужно убрать с кустов. Достаточно лишь срезать отцветшее соцветие выше первой пары здоровых листьев. Важно не повреждать основной стебель и не удалять лишние листья.

После цветения пионы все равно нуждаются в достаточном количестве влаги. Регулярный полив помогает растению оставаться крепким и накапливать ресурсы, необходимые для успешной зимовки и цветения в следующем году.

Кусты нужно обильно поливать, чтобы хорошо увлажнить почву у корней, при этом не допуская попадания воды на листья. При отсутствии дождей достаточно поливать пионы раз в неделю.

После удаления отцветших бутонов можно внести даже легкую подкормку. Это могут быть удобрения медленного действия или средства с небольшим содержанием азота. Важно лишь не вносить подкормки достаточно близко к листьям, во избежание риска загнивания.



Отцветшие цветы можно обрезать / Фото Pexels

Нужно ли обрезать пионы?

Некоторые садоводы начинают обрезать цветы после цветения, но этого лучше не делать. Даже после цветения растение продолжает расти и накапливать питательные вещества в корневой системе.

После удаления отцветших цветков стебли и листья не стоит двигать. Благодаря листьям пион продолжает фотосинтез, получая энергию, которая понадобится для формирования будущих бутонов.

Даже без цветов кусты остаются декоративными и украшают сад зеленой листвой.

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Когда обрезать пионы?

Полноценную обрезку проводят только осенью. Садоводы советуют дождаться первых заморозков, когда растение начнет естественно отмирать. Обычно этот момент наступает в октябре.

К этому времени листья продолжают накапливать энергию в корнях, поэтому ранняя обрезка может плохо повлиять на будущее цветение. Если придерживаться всех этих простых правил, то уже весной пионы отблагодарят обильными и крупными цветами.