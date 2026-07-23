Вместо уксуса – рассол из маринованных огурцов: как очистить чайник от накипи
На чайнике после длительного использования регулярно появляется известковый налет. Обычным моющим средством его сложно удалить, поэтому большинство использует всем знакомый уксус, однако есть и другие альтернативы.
Накипь на чайнике появляется из-за минеральных солей, которые оседают на стенках, дне или нагревательных элементах, пишет Deccoria. Почему жестче вода из-под крана, тем тверже образуется накипь.
Как удалить накипь с чайника?
Накипь на чайнике вредна не только потому, что попадает в наш организм и портит вкус напитков. Она также влияет на срок службы и эффективность техники. Осевшая накипь заставляет чайник тратить больше энергии на нагрев воды.
Вместо химикатов очищать накипь можно привычным нам способом – уксусом – или воспользоваться более интересными методами – от яблочных корок до воды из маринованных огурцов.
6 способов удалить накипь
- Яблочные кожуры
Очищенные кожуры от двух яблок нужно положить в чайник и залить одним литром воды. Затем воду следует довести до кипения и дать настояться 10 минут. После этого нужно повторить все еще раз, только заменив воду, оставив кожуры.
- Вода из маринованных огурцов
Этот способ малоизвестен, однако эффективен. Нужно лишь налить рассол из маринованных огурцов или квашеной капусты в чайник, довести до кипения и дать настояться 30 минут.
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- Уксус
В чайник нужно налить 0,5 литра воды и добавить половину стакана уксуса. Всю смесь следует довести до кипения и дать настояться час, а затем еще раз включить чайник со свежей водой, чтобы убрать резкий запах уксуса.
- Лимонная кислота
Чайник следует наполовину наполнить водой и добавить внутрь столовую ложку лимонной кислоты. Затем воду нужно довести до кипения и дать настояться примерно 30 минут. За это время лимонная кислота удалит весь налет с чайника.
Обычная лимонная кислота удаляет накипь / Фото Pexels
- Кока-кола
Газированную воду для очистки чайника можно использовать, когда ее осталось мало в бутылке. В большинстве случаев она уже частично дегазирована, поэтому достаточно лишь налить два стакана в чайник, довести до кипения и подождать 30 минут. После этого чайник следует повторно промыть обычной водой.
- Рис
Метод предполагает насыпание трех столовых ложек сухого риса в чайник. Залейте его холодной водой так, чтобы покрыть рис, и встряхивайте несколько минут. Такое механическое воздействие удалит известковый налет из труднодоступных мест.
Следует помнить, что после использования любого из этих методов чайник необходимо обязательно промыть водой и прокипятить, чтобы смыть нежелательные запахи.