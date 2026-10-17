Положите лавровый лист в стиральную машину: этот лайфхак решит давнюю проблему

Лавровый лист – очень полезная специя на кухне, но многие хозяйки убеждены, что он пригодится не только там. Оказывается, не помешает положить несколько листочков в стиральную машину перед запуском цикла.

В магазинах можно найти немало разнообразных кондиционеров для белья с сильными и разнообразными ароматами. Но многие люди ищут чистые, натуральные ароматы, которые также будут безопасны для окружающей среды и здоровья, пишет Fakt.pl. И лавровый лист – это именно то, что нужно.

Зачем класть лавровый лист в стиральную машину?

Обычный лавровый лист, что наверняка найдется в шкафчике со специями на кухне, может легко заменить дорогие кондиционеры для стирки белья. Достаточно взять небольшой тканевый мешочек и положить в него несколько лавровых листьев. Также можно взять сетку для стирки. Поместите этот мешочек в барабан вместе с грязной одеждой и запустите стирку.

Под воздействием воды и тепла лавровые листья начнут выделять эфирные масла, что обладают противогрибковыми и освежающими свойствами. Всего несколько лавровых листиков могут нейтрализовать все неприятные запахи и легко придадут одежде свежий и натуральный аромат.

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Магазинные средства для белья, хотя и пахнут очень приятно, содержат много химических веществ, и у некоторых людей они могут вызывать раздражение. Также использовать кондиционер можно далеко не со всеми тканями – например, он портит полотенца.

А частое использование кондиционеров якобы даже может повлиять на состояние стиральной машины: остатки средства оседают на трубках, уплотнителях и других деталях барабана, и это приводит к их более быстрому износу.

А вот домашние средства – такие как лавровый лист – не только освежают белье, но и не портят стиральную машину. Регулярное использование этой недорогой мелочи даже ограничит развитие грибков и бактерий в барабане, а это будет способствовать чистоте и стиральной машины, и одежды.

Также при стирке можно добавлять и другие натуральные ингредиенты: пищевую соду для смягчения воды и удаления запахов; спиртовой уксус с несколькими каплями эфирного масла и т. д.