На поверхности чая появилась радужная пленка, похожая на капли масла? Обычно так проявляется взаимодействие кальция, содержащегося в воде, и веществ чайного листа. Из-за этого напиток может выглядеть маслянистым даже в чистой чашке.

Такая пленка может свидетельствовать о том, что у вас жесткая вода. А если в чайнике регулярно появляется накипь, это еще один признак, на который стоит обратить внимание.

Что означает радужная пленка на чае?

Кальций, растворенный в воде, взаимодействует с веществами чая и участвует в образовании тонкой пленки, объясняют исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Особенно заметной она может становиться, когда напиток стоит и остывает. Если провести по поверхности ложкой, этот слой распадается на отдельные фрагменты.

Что стоит за накипью / Фото Unsplash

Обычная чайная пленка, связанная с минералами воды, сама по себе безвредна. Ее маслянистый вид не означает, что в чашку попали нефтепродукты.

Как сделать так, чтобы пленки на чае было меньше?

Попробуйте воду, пропущенную через фильтр с картриджем для снижения жесткости. Такие картриджи могут уменьшать как пленку на горячих напитках, так и накипь в чайнике. Еще один вариант для тех, кто любит чай с кислинкой, – добавить лимонный сок по вкусу.

На Prom можно сравнить фильтры для воды и картриджи для снижения жесткости и выбрать оптимальный вариант по цене. По результатам исследования Kantar 2025 года покупатели считают, что на Prom самые низкие цены среди украинских маркетплейсов.

Он уменьшает образование пленки, поскольку лимонная кислота связывает часть кальция и изменяет кислотность напитка. Добавлять лимон только для того, чтобы убрать привычную чайную пленку, необязательно.

Перед покупкой фильтра проверьте, что именно делает его картридж. Пометка "угольный" еще не означает, что он снижает жесткость воды. Ищите в описании прямое упоминание об умягчении или защите от накипи: для этого картридж может содержать специальную ионообменную смолу. Именно такие модели помогут уменьшить и образование чайной пленки.