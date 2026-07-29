Замиокулькас сразу же начнет пускать новые листья: добавьте одну ложку удобрения в горшок

Замиокулькас может несколько месяцев не выпускать ни одного листа, и причина не в том, что с растением что-то не так. Это особенность роста этого комнатного растения, однако процесс можно ускорить довольно интересным способом.

Отсутствие новых листьев в течение определенного времени для замиокулькаса – вполне нормальное явление, пишет Deccoria. Однако если растение слишком долго не растет, следует обратить внимание на его расположение.

Замиокулькас хорошо растет в полутени, однако лучше всего растению на светлом месте с рассеянным светом. Иногда причиной может быть даже чрезмерный полив. Когда корни накапливают воду, растение лучше переносит небольшое пересыхание, чем постоянное увлажнение.

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Признаком чрезмерного полива являются желтые листья, поэтому важно следить за растением и не переувлажнять его без необходимости.

Почему подкормить замиокулькас для роста?

Оказывается, обычные семечки подсолнечника содержат жиры, белок и минералы, необходимые растению. Однако использовать нужно только сырые, несоленые и нежареные семечки. Лучше всего измельчить их до порошкообразного состояния, а затем насыпать чайную ложку в горшок среднего размера.

Далее следует аккуратно перемешать порошок из семян с верхним слоем почвы. Для еще лучшего результата замиокулькас нужно держать в освещенном месте и регулярно правильно поливать.

Первые результаты от такой подкормки могут появиться через несколько недель или месяцев, так как семенам еще нужно время, чтобы разложиться в почве.



Простой способ подкормки замиокулькаса / Фото Pexels

Какая еще подкормка подойдет замиокулькасу?

Цветоводы говорят, что укрепить иммунитет растения может обычная специя куркума, обладающая противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. В ней содержатся питательные вещества, которые снижают риск корневой гнили, сдерживая рост патогенов в почве.

Приготовить настой для растения довольно просто. Нужно лишь добавить одну столовую ложку куркумы в один литр воды и тщательно перемешать. Такой кондиционер для растения следует использовать не чаще, чем раз в 2 месяца.