Помидоры достаточно полить одной мелочью из холодильника: урожай удвоится

Дачники из года в год ищут все новые и новые удобрения, чтобы повысить урожайность помидоров и защитить их от различных болезней. К счастью, есть одно простое удобрение, которое поможет решить обе эти задачи.

Простой натуральный продукт из холодильника может стать незаменимым удобрением для помидоров – и это обычный йогурт без сахара, пишет Марта Стюарт.

Зачем подкармливать помидоры йогуртом?

Йогурт – это не обычное удобрение в привычном понимании этого слова. И все же он может быть полезен для помидоров не меньше, чем для людей.

Если подумать, почва и человеческий кишечник очень похожи. Разница лишь в том, что наш кишечник использует микроорганизмы для пищеварения, а почва – для круговорота питательных веществ, необходимых растениям,

– поделился эксперт по садоводству Брендон Т. Кайл.

Поэтому натуральный йогурт без сахара, прежде всего, действует как "пробиотик для почвы". Молочнокислые бактерии могут разлагать органические вещества, делают фосфор более доступным для корневой системы и в целом поддерживают развитие полезной микрофлоры. Не менее важно и то, что молоко содержит кальций – а он укрепляет клеточные стенки растения и помогает избежать верхушечной гнили плодов.

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Но для подкормки огорода нельзя использовать любой йогурт из магазина. Это должен быть натуральный, несладкий продукт без ароматизаторов, а также без фруктовых добавок – зато он должен содержать живые бактериальные культуры.

Неправильно выбранный йогурт может дать результат, совершенно противоположный желаемому: он привлечет вредителей, будет способствовать развитию плесени и даже может нарушить естественный баланс почвы.



Помидоры можно подкормить йогуртом / Фото Pexels

Как именно подкормить помидоры йогуртом?

Если йогурт густой, лить его прямо под растение не стоит. Вместо этого возьмите около 5 литров воды и разведите в них 2–3 столовые ложки натурального йогурта. После этого можно полить смесью землю вокруг куста.

Лучше всего проводить полив утром или поздно вечером, когда солнце еще не уничтожает полезные бактерии.