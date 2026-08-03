Простий натуральний продукт з холодильника може стати незамінним добривом для помідорів – і це звичайний йогурт без цукру, пише Martha Stewart.

Навіщо підживлювати помідори йогуртом?

Йогурт – це не звичайне добриво у звичному розумінні цього слова. Та все ж він може бути корисним для помідорів не менше, ніж для людей.

Якщо подумати, ґрунт і людський кишківник дуже схожі. Різниця лише в тому, що наш кишківник використовує мікроорганізми для травлення, а ґрунт – для колообігу поживних речовин, необхідних рослинам,

– поділився експерт з садівництва Брендон Т. Кайл.

Тож натуральний йогурт без цукру передусім працює ніби "пробіотик для ґрунту". Молочнокислі бактерії можуть розкладати органічні речовини, роблять фосфор більш доступним для кореневої системи та загалом підтримують розвиток корисної мікрофлори. Не менш важливо й те, що молоко містить кальцій – а він зміцнює клітинні стінки рослини та допомагає уникнути вершинної гнилі плодів.

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Але брати можна для підживлення городу далеко не будь-який йогурт з магазина. Це має бути натуральний, несолодкий продукт без ароматизаторів, а також без фруктових добавок – натомість він має містити живі культури бактерій.

Неправильно обраний йогурт може дати зовсім протилежний до бажаного результат: він привабить шкідників, сприятиме розвитку цвілі та навіть може порушити природний баланс ґрунту.



Помідори можна підживити йогуртом / Фото Pexels

Як саме підживити помідори йогуртом?

Якщо йогурт густий, лити його прямо під рослину не варто. Натомість візьміть десь 5 літрів води та розведіть у них 2 – 3 столові ложки натурального йогурту. Після цього можна полити сумішшю землю навколо куща.

Найкраще буде проводити полив вранці, або ж пізно ввечері, коли сонце ще не знищує корисні бактерії.