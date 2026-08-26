Wi-Fi может не ловиться в других комнатах: какие препятствия ослабляют сигнал

Нередко бывает так, что роутер находится в нескольких метрах от ноутбука или телевизора, а в соседней комнате соединение постоянно прерывается или интернет работает медленно.

Причина не всегда кроется в самом интернете, пишет Interia Kobieta. Дело в том, что сигнал Wi-Fi могут ослаблять стены, металл, зеркала, большая мебель и даже аквариумы.

Какие стены больше всего ослабляют Wi-Fi?

Легкие конструкции, дерево и обычное остекление создают меньше препятствий, а вот бетон, кирпич и металл могут ухудшать качество соединения.

Довольно серьезным препятствием считается железобетон. Сам бетон создает барьер, а стальная арматура еще больше блокирует радиоволны. Именно поэтому толстые стены и потолки могут уменьшать радиус действия сети.

Также важен диапазон подключения. 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость, но хуже проходит через препятствия и на большие расстояния. В удаленной комнате 2,4 ГГц могут работать стабильнее.

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Двери, зеркала и мебель тоже могут блокировать Wi-Fi

Сигнал могут ослабить большие металлические поверхности, холодильники, металлические шкафы и массивные двери. Большое зеркало также способно влиять на распространение Wi-Fi за счет металлического отражающего слоя.

Препятствием может стать и большая мебель. Массивный шкаф или книжная полка между роутером и устройством создают дополнительный барьер.

Также не рекомендуется ставить роутер за большим аквариумом. Вода значительно ослабляет радиоволны, которые использует Wi-Fi.



Двери, зеркала и стены могут препятствовать прохождению сигнала / Фото Pexels

Где разместить роутер, чтобы увеличить радиус действия Wi-Fi?

Лучше всего размещать роутер как можно ближе к центру квартиры, в открытом пространстве и выше пола. Скрывать его в шкафу или ставить за телевизором не стоит.

В целом желательно держать устройство подальше от большого зеркала, аквариума, холодильника и металлической мебели. Чем меньше препятствий между роутером и устройствами, тем лучше может быть сигнал.

5 вещей, которые можно изменить, чтобы улучшить зону покрытия Wi-Fi

Переместите роутер выше. Если он стоит на полу, поставьте его на более высокую полку или другую поверхность. Переместите роутер подальше от телевизора и других устройств. Лучше разместить его где-нибудь в открытом пространстве. Проверьте наличие больших зеркал и металлической мебели. Если они находятся между роутером и проблемной комнатой, попробуйте изменить их расположение. Не ставьте роутер за аквариумом. Вода может ослаблять сигнал. Переместите роутер ближе к центру квартиры. Это может сократить расстояние до устройств в других комнатах.

Как проверить, что больше всего ослабляло сигнал Wi-Fi дома?

Для этого достаточно воспользоваться телефоном. Сначала нужно проверить скорость соединения рядом с роутером, а затем перейти в другую комнату и повторить тест. Следует обращать внимание не только на скорость, но и на стабильность сигнала.

Если после прохождения за определенной стеной сигнал резко ухудшается, то она, вероятно, и является одним из главных препятствий.

Также можно временно переместить роутер выше или на несколько метров в сторону, чтобы снова проверить сигнал. Если он заметно улучшился, проблема могла быть в расположении устройства.

Если же в удаленной комнате 5 ГГц работает хуже, а 2,4 ГГц остается стабильным, причиной может быть расстояние или препятствия. Если же между роутером и комнатой есть несколько толстых стен или железобетонных перекрытий, может понадобиться дополнительная точка доступа.