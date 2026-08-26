Причина не завжди в самому інтернеті, пише Interia Kobieta. Річ у тому, що Wi-Fi можуть послаблювати стіни, метал, дзеркала, великі меблі та навіть акваріуми.

Які стіни найбільше послаблюють Wi-Fi?

Легкі конструкції, деревина та звичайне скління створюють менше перешкод, а от бетон, цегла та метал можуть знижувати якість з’єднання.

Досить складною перешкодою вважається залізобетон. Сам бетон створює бар’єр, а сталева арматура ще більше блокує радіохвилі. Саме тому товсті стіни та стелі можуть зменшувати радіус дії мережі.

Також важливим є діапазон підключення. 5 ГГц забезпечує вищу швидкість, але гірше проходить крізь перешкоди та на великі відстані. У віддаленій кімнаті 2,4 ГГц можуть працювати стабільніше.

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Двері, дзеркала та меблі теж можуть блокувати Wi-Fi

Сигнал можуть послаблювати великі металеві поверхні, холодильники, металеві шафи та масивні двері. Велике дзеркало також здатне впливати на поширення Wi-Fi через металевий відбивний шар.

Перешкодою можуть стати й великі меблі. Масивна шафа чи книжкова полиця між роутером і пристроєм створює додатковий бар’єр.

Також не рекомендовано ставити роутер за великим акваріумом. Вода досить послаблює радіохвилі, які використовує Wi-Fi.



Двері, дзеркала та стіни можуть перешкоджати сигналу / Фото Pexels

Де розмістити роутер, щоб збільшити радіус дії Wi-Fi?

Найкраще розміщувати роутер якомога ближче до центру квартири, у відкритому просторі та вище від підлоги. Ховати його у шафу чи ставити за телевізором не варто.

Загалом бажано тримати пристрій подалі від великого дзеркала, акваріума, холодильника та металевих меблів. Чим менше перешкод між роутером і пристроями, тим кращим може бути сигнал.

5 речей, які можна змінити, щоб покращити зону покриття Wi-Fi

Перемістіть роутер вище. Якщо він стоїть на підлозі, поставте його на вищу полицю чи іншу поверхню. Перемістіть роутер подалі від телевізора та інших пристроїв. Краще його тримати десь у відкритому просторі. Перевірте великі дзеркала та металеві меблі. Якщо вони знаходяться між роутером і проблемною кімнатою, спробуйте змінити їхнє розташування. Не ставте роутер за акваріумом. Вода може послаблювати сигнал. Перемістіть роутер ближче до центру квартири. Це може зменшити відстань до пристроїв в інших кімнатах.

Як перевірити, що найбільше послаблювало сигнал Wi-Fi вдома?

Для цього достатньо скористатися телефоном. Спочатку потрібно перевірити швидкість з’єднання біля роутера, а тоді перейти до іншої кімнати й повторити тест. Слід звертати увагу не лише на швидкість, але й на стабільність сигналу.

Якщо після проходження за певною стіною сигнал різко погіршується, то вона, ймовірно, і є однією з головних перешкод.

Також можна тимчасово перемістити роутер вище чи на кілька метрів убік, щоб знову перевірити сигнал. Якщо він помітно покращився, проблема могла бути у розташуванні пристрою.

Якщо ж у віддаленій кімнаті 5 ГГц працює гірше, а 2,4 ГГц залишається стабільним, причиною може бути відстань чи перешкоди. Якщо ж між роутером і кімнатою є кілька товстих стін чи залізобетонних покриттів, може знадобитися додаткова точка доступу.