Каждое утро приходится протирать стекла в машине: что сделать еще перед ночной стоянкой

Осенью и зимой автомобильные стекла могут запотеть за несколько минут, а обычное протирание помогает ненадолго. Особенно раздражает, когда приходится каждое утро ждать, пока дорога снова станет хорошо видна.

Начать следует с настройки вентиляции и проверки, нет ли в салоне лишней влаги. Водители поделились несколькими способами, которые помогают им справиться с запотеванием, а также назвали неисправности, из-за которых проблема постоянно повторяется.

Что сделать, чтобы стекла в машине меньше запотевали?

Прежде всего проверьте, поступает ли воздух в салон с улицы, советуют пользователи в Threads. Если включена рециркуляция, система циркулирует воздух внутри автомобиля, а длительное использование этого режима может усиливать запотевание.

Направьте теплый поток на лобовое стекло и включите кондиционер, если условия позволяют ему работать. Он помогает удалять влагу из воздуха, поэтому может пригодиться и в холодное время года. В то же время при низкой температуре компрессор в некоторых автомобилях не запускается – особенности работы стоит проверить в инструкции к своей модели. Еще один совет из обсуждения – проветривать салон перед ночной парковкой.

Уже после парковки можно ненадолго приоткрыть окна, чтобы выпустить часть теплого влажного воздуха. Однако обещать полностью сухое стекло утром не стоит: результат зависит и от погоды, и от состояния автомобиля. Также нужно убирать воду с резиновых ковриков, а мокрые тканевые коврики просушивать.

Не оставляйте в салоне влажные зонтики и одежду. Регулярно очищайте стекла изнутри, ведь чистота их поверхности также помогает уменьшить запотевание. В обсуждении упоминались и автомобильные поглотители влаги. Одна из пользовательниц рассказала, что пользуется таким уже второй сезон и довольна результатом. Однако этот опыт не означает, что поглотитель самостоятельно решит проблему в каждом автомобиле.

Что проверить, если обдув не помогает?

Если стекло остается мокрым даже при правильных настройках, стоит проверить салонный фильтр и работу вентиляции. Слабый поток воздуха может быть связан с загрязнением фильтра или перекрытыми вентиляционными каналами. Один из участников обсуждения описал случай, когда перестал работать привод заслонки.

Индикация на панели менялась, но заслонка фактически оставалась закрытой. Поэтому, если переключение режимов ничего не дает, лучше попросить мастера проверить механизм. Осмотрите также пол под ковриками. Если после дождя там скапливается вода, причиной могут быть поврежденные уплотнители или забитые водоотводные отверстия.

Отдельного внимания требуют сладковатый запах в салоне и снижение уровня охлаждающей жидкости. Такие признаки могут сопровождать утечку из радиатора обогревателя и требуют проверки на СТО. Начинайте движение только после того, как стекло очистится и обзор станет достаточным. Если оно сильно запотело уже по дороге, остановитесь в безопасном месте и дождитесь, пока обдув восстановит видимость.