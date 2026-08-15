Что купить для сбора урожая в августе: чек-лист для дачников

В период сбора урожая на огороде и в саду нужны удобные инструменты и тара, поскольку урожай приходится выкапывать, переносить, сортировать и складывать.

Большинство огородников уже в августе начинают собирать урожай, поэтому нужно проверить, есть ли в хозяйстве все необходимое. Если же нет, стоит добавить в список самые необходимые товары, пишет The Washington Post.

Что нужно купить для сбора урожая?

Перчатки

Во время сбора урожая руки постоянно соприкасаются с землей, растениями или садовым инвентарем. Поэтому хорошие перчатки точно пригодятся и всегда будут кстати не только во время сбора урожая, но и при работе на участке.

Перчатки защищают кожу от царапин и порезов, поэтому помогают сохранить руки чистыми после нескольких часов работы.

Придбати необхідні речі для зберігання урожаю можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім звичних вже мішків та ящиків, для зберігання урожаю можуть знадобитися лопата для викопування картоплі та буряків, тачка чи рукавиці. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Лопата

Без лопаты обойтись сложно, особенно тем огородникам, которым нужно выкопать картофель, свеклу и другие корнеплоды. В хозяйстве желательно иметь штыковую лопату, которая идеально подойдет для сбора урожая. Она имеет заостренную форму, легко входит в почву, поэтому подходит для копания.

Корзины, контейнеры и ведра

Собранный урожай нужно куда-то складывать, поэтому соответствующая тара – обязательная покупка перед активным сбором. Для ягод подойдут невысокие ящики или контейнеры с вентиляционными отверстиями. В них плоды дольше останутся свежими. Большие овощи и корнеплоды, в частности картофель, свеклу и тыквы, удобно переносить в пластиковых ведрах.



Корзины подойдут для ежедневного сбора урожая / Фото Pexels

Тачка

Когда урожая много, переносить его с грядок в дом довольно неудобно. В таком случае понадобится садовая тачка. Она подойдет для перевозки овощей, фруктов, ящиков, ведер и других вещей по территории. Тачка особенно необходима на большом участке, где расстояние между огородом и местом хранения может быть значительным.

Сетки для сбора плодов и ягод

Для сбора урожая с деревьев обычные корзины не всегда удобны, поэтому если нужно собрать сливы, вишни, черешню или орехи, стоит воспользоваться специальной сеткой.

Ее раскладывают под деревом, а затем стряхивают плоды с ветвей. Так они падают на поверхность сетки, с которой их потом легко собрать.