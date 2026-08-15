Більшість городників вже у серпні починають збирати урожай, тому потрібно перевірити, чи є все необхідне в господарстві. Якщо ж ні, варто до списку додати найнеобхідніші товари, пише The Washington Post.

Що потрібно купити для збору урожаю?

Рукавиці

Під час збору урожаю руки постійно контактують із землею, рослинами чи садовим інвентарем. Тому хороші рукавиці точно знадобляться й завжди стануть у пригоді не лише під час збору урожаю, але й у періоди роботи на ділянці.

Рукавиці захищають шкіру від подряпин і порізів, тому допомагають зберегти руки чистими після кількох годин на роботі.

Придбати необхідні речі для зберігання урожаю можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім звичних вже мішків та ящиків, для зберігання урожаю можуть знадобитися лопата для викопування картоплі та буряків, тачка чи рукавиці. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Лопата

Без лопати обійтись складно, особливо тим городникам, яким потрібно викопати картоплю, буряки та інші коренеплоди. У господарстві бажано мати штикову лопату, яка ідеально підійде для збору урожаю. Вона має загострену форму, легко входить в ґрунт, тому підходить для копання.

Кошики, контейнери та відра

Зібраний урожай потрібно кудись складати, тому відповідна тара – обов’язкова покупка перед активним збором. Для ягід підійдуть невисокі ящики чи контейнери з вентиляційними отворами. У них плоди довше залишатимуться свіжими. Великі овочі і коренеплоди, зокрема картоплю, буряк та гарбузи, зручно переносити у пластикових відрах.



Кошики підійдуть для щоденного збору урожаю / Фото Pexels

Тачку

Коли урожаю багато, переносити його від грядок до будинку досить незручно. У такому разі потрібна садова тачка. Вона підійде для складання овочів, фруктів, ящиків, відер та інших речей, які потрібно перевозити територією. Тачка є особливо потрібною на великій ділянці, де відстань між городом і місцем зберігання може бути знанчою.

Сітки для збору плодів та ягід

Для збору урожаю з дерев звичайні кошики не завжди зручні, тому якщо потрібно зібрати сливи, вишні, черешні чи горіхи, тоді варто скористатися спеціальною сіткою.

Її розкладають під деревом, а тоді струшують плоди з гілок. Так вони падають на поверхню сітки, з якої їх потім легко зібрати.