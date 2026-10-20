Как подготовить камин к первому розжигу: очистка стекла и проверка дымохода

После длительного перерыва камин может разгораться неравномерно, а пыль, накопившаяся за лето, может вызвать неприятный запах. Поэтому перед началом отопительного сезона следует проверить дымоход, осмотреть топку и очистить стекло.

Сначала нужно убедиться, что дымоход не забит, пишет Deccoria. Сажа и паутина могут препятствовать циркуляции воздуха и ухудшать тягу. Из-за этого при розжиге дым будет попадать в помещение.

Как проверить дымоход?

Дымоходы в домах с твердотопливным отоплением нужно чистить не реже одного раза в три месяца. Для очистки и профессионального осмотра стоит пригласить сажотруса.

Самостоятельно можно открыть ревизионную дверцу у основания дымохода и убрать накопившийся внутри мусор. Также следует осмотреть трубу над крышей. Если на штукатурке есть трещины, незакрепленный колпак или повреждена защитная сетка – об этом стоит сообщить специалисту.

Далее следует проверить каминную топку. Осмотрите уплотнительный шнур вокруг стекла и дверцы. Если он поврежден или ослаблен, его нужно заменить, иначе воздух будет проникать внутрь бесконтрольно. Также необходимо очистить вентиляционные решетки камина, чтобы избежать перегрева.

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Как очистить стекло камина?

Стекло лучше всего чистить после полного остывания топки. Лучше всего – на следующий день после использования. Нужно опорожнить зольник, очистить камеру сгорания и оставить немного мелкой золы для чистки. Остальную золу нужно пересыпать в металлическую емкость с крышкой.

Чтобы удалить твердые частицы, золу нужно просеять, так как они могут поцарапать поверхность. Затем следует смочить водой газету или хлопчатобумажную ткань, окунуть в золу и протереть стекло изнутри. Влажная древесная зола поможет удалить сажу благодаря щелочным свойствам и мягкому абразивному действию.

После очистки промойте стекло чистой водой и вытрите насухо, чтобы не осталось белых разводов. Внешнюю поверхность достаточно протереть влажной тряпкой.



Каминное стекло довольно легко очистить / Фото Pexels

Как устранить запах при первом розжиге?

В новом камине неприятный запах может возникать из-за нагрева термостойкой краски, огнеупорной шпаклевки или высокотемпературного силикона. Эти материалы затвердевают под действием высоких температур и поначалу могут выделять различные испарения.

Во время первых 4–5 розжигов топку нужно постепенно разогревать до рекомендуемой мощности. Постоянно проветривайте помещение и закрывайте двери в другие комнаты. После нескольких таких циклов запах исчезнет.

В камине, которым пользуются давно, причиной запаха становится пыль на корпусе, решетках и внутри топки. Перед сезоном следует удалить ее и оставить окно приоткрытым во время первого розжига.

Если вместе с запахом в комнату попадает дым, причиной может быть вытяжка или механическая вентиляция. Они способны создавать разрежение воздуха в доме, поэтому дым возвращается в помещение через дымоход. Перед розжигом нужно выключить вытяжку и вентиляцию, а в комнате открыть окно.

Как правильно разжигать дрова?

Одной из причин почернения стекла являются влажные дрова. Во время горения древесина выделяет горючие газы, которым требуется достаточная температура для сгорания. Если поленья влажные, значительная часть тепла тратится на испарение воды. Из-за этого газы сгорают не полностью, а оседают на стекле и стенках дымохода в виде смолистого налета.

Чтобы этого избежать, используйте расколотые дрова, которые сушились под навесом не менее полутора лет. Их влажность должна составлять 15–20%.

Уменьшить количество дыма поможет розжигание сверху. На дно следует класть самые крупные поленья, а под ними размещать более тонкие дрова, сверху – щепу и материал для розжига.

Так пламя будет постепенно двигаться вниз, а дым от нижних поленьев будет проходить сквозь огонь и сгорать. Благодаря этому на стекле и внутри дымохода будет скапливаться меньше сажи.