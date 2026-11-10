Что нужно сделать в саду зимой: 5 важных задач

С наступлением зимы большинство растений прекращает активный рост. Однако это не означает, что владельцам приусадебных участков нужно ждать до весны. Наоборот, холодный сезон можно использовать для подготовки к следующему году.

Зимние месяцы подходят для планирования будущих посадок, благоустройства территории и ухода за садовым инвентарем, пишет Pepperwood Flower.

Какие садовые работы нужно выполнить зимой?

Анализ прошлого сезона и планирование следующего

Садоводам рекомендуют вспомнить, какие растения хорошо прижились, что удалось вырастить, а какие работы не дали желаемого результата. Полезно записывать даты посева семян, посадок и других садовых работ в специальный блокнот. Это поможет учесть предыдущий опыт и исправить ошибки.

Также можно запланировать следующий сезон: создать больше цветочных композиций в горшках на патио, вырастить помидоры из семян, удобрить землю или организовать компостную кучу.

Приобретите семена и луковицы

Зимой можно заранее приобрести посадочный материал для будущего сезона. Некоторые луковичные растения нуждаются в 6–8 неделях холода перед высадкой. Морозостойкие однолетники сеют весной за 6–8 недель до последних весенних заморозков.

Убрать территорию и привести сад в порядок

Если осенью не удастся собрать листья, убрать старые горшки и ненужные вещи, то это можно сделать зимой. Даже влажные листья можно сгребать садовыми вилами и складывать в отдельную кучу.

В январе и феврале можно проводить формирующую и санитарную обрезку взрослых, крепких деревьев. Обрезка груш и яблонь улучшит доступ солнца и воздуха к кроне. В конце зимы можно обрезать малину, айву, черешню и абрикосы, а виноград – только при плюсовой температуре.

Придбати необхідні речі для садових робіт можна на Prom. Окрім садових ножиць, секаторів та ножів, можуть знадобитися рукавиці та ящики. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Подготовьте место для новых грядок

Если погода позволит работать на улице, можно обустроить дополнительные участки для посадки. Чтобы избавиться от травы на больших площадях, используйте картон, накрыв его слоем мульчи.

Перед этим можно добавить старую листву, навоз и другие органические материалы. Такой способ поможет подготовить почву к весенним посадкам.

Проверьте и подготовьте садовый инвентарь

Зимой стоит проверить все инструменты, которыми вы пользуетесь на участке. Очистите их от грязи, продезинфицируйте и заточите при необходимости. Если некоторые предметы износились и требуют замены, лучше приобрести новые заранее.