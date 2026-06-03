Несколько ложек под куст – и урожай будете собирать ведрами: вот чем подкормить помидоры в июне

Томаты –это невероятно вкусные овощи, но опытные огородники уже хорошо знают, какими капризными могут быть эти растения в уходе. К счастью, один универсальный продукт может решить несколько проблем одновременно – и с подкормкой, и с вредителями.

Если у вас на кухне найдется пачка обычной пищевой соды – считайте, что мощный урожай помидоров уже у вас в руках. Этим летом огородники активно используют ее для подкормки томатов, и результаты от такого нехитрого продукта просто невероятные, пишет Southern Living.

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Зачем вносить соду под помидоры?

Пищевая сода – это карбонат натрия, или щелочная соль. На кухне хозяйки используют ее как разрыхлитель, но большинство из них и не подозревают, что на огороде пользы от нее будет не меньше. Сода просто идеальна как натуральное средство для борьбы с сорняками, вредителями, распространенными болезнями томатов.

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Кроме того, она станет и очень необычным, но эффективной подпиткой.

Полив

Так, оказывается, помидоры можно поливать содой – и в этом есть очень конкретная польза. Томатам нравится более щелочная почва, и сода помогает снизить излишнюю кислотность, а также улучшает усвоение растением других питательных веществ.

Поэтому, этот простой полив может сделать плоды в разы слаще. Но важно не использовать слишком много продукта: избыток соды сделает почву очень щелочной, и это также может навредить растению.



Помидоры можно полить раствором соды / Фото Pexels

Опрыскивание

Сода – это идеальное средство для профилактики грибковых заболеваний, от которых часто страдают помидоры. Наиболее проблема сотен дачников ежегодно – это фитофтороз, и обычная пищевая сода поможет предотвратить его появление.

Вот как приготовить раствор для опрыскивания томатов:

1 чайная ложка масла;

несколько капель моющего средства;

3,5 литра воды;

1 столовая ложка пищевой соды.

Рассыпание соды от вредителей

Сода также может действовать и как барьер для незваных насекомых – она обезвоживает слизней, сбивает муравьев со следа, и даже может отпугивать тлю. Ее нужно рассыпать вокруг кустов, и этого достаточно для профилактики.