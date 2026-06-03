Кусты роз порадуют пышными цветами: как их поливать в июне

Розы являются одними из самых популярных растений на участках. Их красивые и благоухающие цветы способны украсить любой сад. Впрочем, они довольно прихотливы в уходе, особенно поливе.

Чтобы нормально развиваться розам нужен увлажненный грунт, пишет Martha Stewart. Однако растения нельзя переувлажнять, потому что это приведет к проблемам с цветением, вызовет увядание листьев и повысит риск болезней.

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Правильный режим полива является ключевым фактором обильного цветения в течение всего сезона. Цветоводы рассказали несколько правил, которые помогут поддерживать кусты в хорошем состоянии.

Когда стоит поливать розы?

Полив лучше всего проводить утром. Ветер и солнце в это время суток способствуют более быстрому высыханию влаги на листьях. В жаркое лето можно поливать кусты вечером, поскольку днем вода испарится слишком быстро.

Однако вечерний полив должен быть единичным, в отдельных случаях. Его лучше избегать, поскольку влага на листьях повышает появление черной пятнистости.

Как часто поливать розы?

Взрослые кусты роз нуждаются от 2,5 до 5 сантиметров воды в неделю в период активного роста. Молодые растения нужно чаще увлажнять – каждые 3 дня на старте, а через определенное время полив можно постепенно уменьшить.



Розы всегда нуждаются в поливе / Фото Pexels

На что следует обращать внимание?

Солнечный свет

Чем больше солнца получает куст, тем быстрее пересыхает почва. Розы на открытом солнце нуждаются в большем количестве влаги. Те что растут в полутени испаряются медленнее.

Тип почвы

Он существенно влияет на режим полива. Песчаные почвы плохо удерживают влагу, поэтому требуют частого увлажнения. А вот глинистые дольше сохраняют воду, но могут создавать риск избыточной влаги для корней.

Температуру

В жаркие летние дни розы требуют больше воды, чем в прохладное время года. Во влажную погоду потребность в поливе может быть меньше, чтобы не повысить риск грибковых заболеваний.

Возраст и сорт

Молодые кусты хотят больше влаги, потому что формируют корневую систему. Разные сорта также имеют разные потребности. Крупноцветковые и чайно-гибридные розы требовательны к влаге, а вот старые садовые или кустовые сорта выносливы к засухе.

Мульчу

Мульчирование помогает сохранять влагу в почве, уменьшает испарение и защищает корневую систему от перегрева. Также мульча уменьшает риск контакта листьев с почвенными грибками.

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Как поливать розы?

Лучшим считается капельный полив или использование шланга, который подает воду к корневой зоне. Таким образом удастся избежать попадания воды на листья, поэтому это снижает развитие грибковых болезней.

Важно, чтобы влага проникала глубоко в почву – до 45 сантиметров. Это поможет стимулировать развитие крепкой корневой системы. Ручной полив тоже возможен, но нужно избегать увлажнения листьев и цветов.

Какие есть признаки чрезмерного полива?

При избытке влаги розы могут реагировать пожелтением листьев, увяданием или опадением. Также возможно замедление роста, слабое цветение, повреждение корневой системы и развитие грибковых болезней.

В таком случае нужно проверить состояние почвы, скорректировать режим полива и улучшить дренаж или изменить структуру почвы.

Какие признаки недостаточного полива?

Нехватка влаги тоже проявляется увяданием, но уже дополнительно и высыханием листьев. В жару они могут выглядеть подгоревшими. Кроме того, кусты роз могут медленнее расти, бутоны опадать, а листья скручиваться.