Вот почему полотенца стали жесткими и больше не впитывают влагу: исправить это просто

Нет ничего приятнее, чем мягкое полотенце, которое идеально впитывает влагу –, но после многих лет использования волокна становятся жесткими, и полотенце теряет не только свой эстетичный вид, но и основные функции.

Если вы заметили, что ваши полотенца стали особенно жесткими, причина может заключаться не только в том, что они уже давно используются, но и в нескольких ошибках при уходе, пишет Марта Стюарт.

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Почему полотенца перестают впитывать влагу?

Силиконовое покрытие

Если полотенце новое, но все равно не впитывает влагу, проблема может заключаться в силиконовом смягчителе ткани, которым иногда обрабатывают одежду в магазинах. Чтобы исправить ситуацию, просто постирайте полотенце несколько раз.

Сначала полотенце рекомендуют стирать после каждого использования, чтобы избавиться от всего силикона – и после этого оно будет идеально впитывать воду.

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Перегруженная стиральная машина

Даже мягкие полотенца могут пострадать от неправильной стирки. А если во время стирки используется недостаточно воды или стиральная машина перегружена, это повлияет на функциональность полотенец.



Полотенца нужно стирать качественно / Фото Pexels

Грязная стиральная машина

Не все обращают внимание на то, что стиральную машину также нужно регулярно чистить. Даже если кажется, что она чистая из-за того, что в ней регулярно стирается одежда, это не так. На фильтрах и стенках скапливается ворс, грязь и мыльный налет – и со временем все это оседает и на полотенцах.

Смягчители ткани

Кондиционер для ткани – это хорошее решение для многих видов одежды, но не для полотенец. Его принцип действия заключается в том, что средство оставляет тонкую пленку на поверхности ткани – и эта же пленка мешает полотенцам впитывать влагу. Поэтому лучше вообще не использовать это средство при стирке.