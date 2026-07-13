Жесткие полотенца станут пушистыми: поможет недорогое аптечное средство

Со временем даже качественные полотенца становятся жесткими и теряют пушистость. Это считается естественным следствием износа ткани, однако в большинстве случаев проблему можно быстро устранить.

Полотенца становятся не совсем приятными на ощупь из-за накопления в волокнах остатков моющих средств, минералов из жесткой воды и компонентов кондиционеров, пишет Wprost Dom. Из-за этого ткань становится мягкой и теряет способность впитывать влагу.

Как восстановить пушистость полотенец?

Когда мы добавляем кондиционер при стирке, он создает на поверхности волокон тонкий слой, благодаря которому полотенце становится более приятным на ощупь, однако теряет свое главное свойство – хорошо впитывать воду.

Именно поэтому кондиционер рекомендуют использовать в небольшой дозе или вообще отказаться от него при стирке полотенец.

Кроме того, полотенца становятся жесткими из-за:

Жесткой воды;

Большого количества моющего средства;

Частого использования кондиционера;

Перегрузки стиральной машины;

Недостаточного полоскания.

А вот восстановить мягкость поможет обычный аптечный глицерин. Он способствует сохранению влаги в волокнах и поддерживает их эластичность.



Глицерин поможет отстирать полотенца / Фото Pexels

Для придания мягкости нужно налить 2–3 столовые ложки глицерина в отсек для кондиционера и выбрать температуру стирки 40–60 градусов. После нескольких циклов стирки с кондиционером ткань станет мягкой, пушистой и начнет лучше впитывать влагу.

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Если полотенца очень жесткие, перед стиркой их стоит замочить. Достаточно добавить 3 столовые ложки глицерина в 2 литра теплой воды и оставить на 30 минут. Такой способ смягчит волокна и вернет эластичность.

Полотенца рекомендуется стирать всегда при температуре 40–60 градусов. Это поможет справиться с загрязнениями, не повредив хлопковые волокна. Очень горячая вода, напротив, ускоряет износ ткани.