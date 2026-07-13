Рушники стають не зовсім приємними до тіла через накопичення у волокнах залишків пральних засобів, мінералів з жорсткої води й компонентів кондиціонерів, пише Wprost Dom. Через це тканина стає м’якою й погіршує здатність поглинати вологу.

Як відновити пухнастість рушників?

Коли ми додаємо кондиціонер до прання, то він створює на поверхні волокон тонкий шар, завдяки якому рушник стає приємнішим на дотик, проте він втрачає свою головну властивість – добре вбирати воду.

Саме тому кондицінер радять використовувати у маленькій дозі або ж взагалі відмовитися від нього під час прання рушників.

Крім того, рушники стають жорсткими через:

Жорстку воду;

Велику кількість прального засобу;

Часте використання кондиціонера;

Перевантаження пральної машини;

Недостатнє полоскання.

А от відновити м’якість зможе звичайний аптечний гліцерин. Він сприяє збереженню вологи у волокнах й підтримує їхню еластичність.



Гліцерин допоможе відіпрати рушники / Фото Pexels

Для м’якості потрібно налити 2 – 3 столові ложки гліцерину у відсік для кондиціонера й обрати температуру прання 40 – 60 градусів. Після кількох циклів прання з кондиціонером тканина стане м’якою, пухнастою й почне краще поглинати вологу.

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Якщо рушники дуже жорсткі, перед пранням їх варто замочити. Достатньо до 2 літрів теплої води додати 3 столові ложки гліцерину й залишити на 30 хвилин. Такий спосіб пом’якшить волокна й поверне еластичність.

Рушники радять прати завжди при температурі 40 – 60 градусів. Вона допоможе впоратися із забрудненнями, не шкодячи бавовняним волокнам. Дуже гаряча вода, навпаки, прискорює зношування тканини.