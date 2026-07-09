Посадите это растение рядом с помидорами в июле: на грядке не будет никаких вредителей
Опытные дачники знают, что хороший урожай обеспечивают не только правильный уход и подкормка, но и посадка рядом полезных культур. Рядом с помидорами рекомендуется посадить одно растение, отпугивающее вредителей.
Речь идет о чабреце, который источает запах, способный отпугивать белокрылок, тлю и паутинных клещей, пишет Deccoria. Также рядом с помидорами можно посадить другие растения: базилик, лук, чеснок, шпинат, морковь, редис, календулу и бархатцы.
Почему важно посадить рядом полезные растения?
Посаженные полезные растения имеют одно преимущество – они уменьшают популяцию вредителей, которые в той или иной степени влияют на повреждение плодов. А еще смешанные посадки препятствуют развитию болезней.
Чем больше таких посадок, тем лучше микробиологическое разнообразие в почве, поэтому растения будут расти здоровее. В правильной компании помидоры способны дать лучший урожай и гораздо менее подвержены стрессу от перепадов температур.
Полезные растения отпугивают вредителей / Фото Pexels
Как тимьян влияет на помидоры?
Тимьян идеально подходит для посадки рядом с помидорами, поскольку имеет схожие требования к месту выращивания. Растение любит расти на солнечном месте и может прорастать даже на более бедной почве.
Тимьян содержит ароматические эфирные масла, которые отпугивают от помидоров белокрылку, тлю и паутинных клещей. Сажать его рекомендуют вдоль дорожек и по краям клумб, главное – не слишком близко к томатам.
Кроме того, благотворное влияние на помидоры оказывают луковые культуры – чеснок и лук. Благодаря выделению сернистых соединений они сдерживают развитие некоторых грибковых заболеваний и отпугивают определенных вредителей. Также уменьшить появление тли и нематод способны бархатцы и календула.
Чем подкормить помидоры в июле?
Для здорового развития томатов необходимо обеспечить их кальцием, чтобы избежать верхушечной гнили, которая является следствием его недостатка. Рекомендуется использовать кальциевую селитру с правильной дозировкой каждые 10 дней для поддержания оптимального уровня кальция в растениях.