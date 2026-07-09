Посадите это растение рядом с помидорами в июле: на грядке не будет никаких вредителей

Опытные дачники знают, что хороший урожай обеспечивают не только правильный уход и подкормка, но и посадка рядом полезных культур. Рядом с помидорами рекомендуется посадить одно растение, отпугивающее вредителей.

Речь идет о чабреце, который источает запах, способный отпугивать белокрылок, тлю и паутинных клещей, пишет Deccoria. Также рядом с помидорами можно посадить другие растения: базилик, лук, чеснок, шпинат, морковь, редис, календулу и бархатцы.

Почему важно посадить рядом полезные растения?

Посаженные полезные растения имеют одно преимущество – они уменьшают популяцию вредителей, которые в той или иной степени влияют на повреждение плодов. А еще смешанные посадки препятствуют развитию болезней.

Чем больше таких посадок, тем лучше микробиологическое разнообразие в почве, поэтому растения будут расти здоровее. В правильной компании помидоры способны дать лучший урожай и гораздо менее подвержены стрессу от перепадов температур.



Полезные растения отпугивают вредителей / Фото Pexels

Как тимьян влияет на помидоры?

Тимьян идеально подходит для посадки рядом с помидорами, поскольку имеет схожие требования к месту выращивания. Растение любит расти на солнечном месте и может прорастать даже на более бедной почве.

Тимьян содержит ароматические эфирные масла, которые отпугивают от помидоров белокрылку, тлю и паутинных клещей. Сажать его рекомендуют вдоль дорожек и по краям клумб, главное – не слишком близко к томатам.

Кроме того, благотворное влияние на помидоры оказывают луковые культуры – чеснок и лук. Благодаря выделению сернистых соединений они сдерживают развитие некоторых грибковых заболеваний и отпугивают определенных вредителей. Также уменьшить появление тли и нематод способны бархатцы и календула.

Чем подкормить помидоры в июле?

Для здорового развития томатов необходимо обеспечить их кальцием, чтобы избежать верхушечной гнили, которая является следствием его недостатка. Рекомендуется использовать кальциевую селитру с правильной дозировкой каждые 10 дней для поддержания оптимального уровня кальция в растениях.