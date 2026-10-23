Сейчас самое подходящее время для посадки амариллиса: он зацветет к Рождеству

Чтобы на Рождество дом наполнился яркими цветами, не обязательно покупать готовые композиции. Достаточно вовремя посадить луковицу гиппеаструма – растение, которое часто называют амариллисом.

При правильном уходе она пустит цветочный стебель с большими красочными бутонами, которые станут эффектным украшением праздничного интерьера, пишет Top.

Конец октября и начало ноября – это именно тот период, когда стоит приступать к посадке, если вы хотите увидеть цветение ближе к Рождеству. Важно лишь правильно выбрать луковицу, подготовить почву и не допускать ошибок с поливом.

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Когда сажать амариллис?

Купленные луковицы в садовом центре уже подготовлены к посадке. Нужно лишь выбрать крепкую луковицу без признаков плесени или повреждений.

От посадки в почву до цветения проходит от 6 до 8 недель, поэтому нужно успеть вовремя посадить растение. Лучшее время для посадки – конец октября или начало ноября.

Обратите внимание, что амариллис нельзя сажать так глубоко, как другие луковичные. Его луковица должна выступать примерно на 1/3 своей высоты над уровнем земли.



Амариллис успеет зацвести к Рождеству / Фото Pexels

Дело в том, что луковица подвержена гниению, а нахождение на поверхности позволяет лучше испарять лишнюю воду. К тому же открытая коническая часть луковицы способствует быстрому развитию цветочного побега, не прорывая слои почвы.

Горшок обязательно нужно выбирать с дренажными отверстиями, а почва должна быть плодородной и проницаемой. Цветоводы советуют на дно контейнера положить дренажный слой керамзита.

После посадки растение следует умеренно поливать только после высыхания почвы. В начале роста у амариллиса довольно короткие корни, которые не поглощают много воды.